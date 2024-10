Otty Patiño reveló que el atentado contra Iván Márquez fue con una caja de tabacos

En las últimas horas, desde Venezuela llegaron rumores sobre la muerte del líder de la Segunda Marquetalia, alias Iván Márquez. Por ahora, el Gobierno ha indicado que están intentando confirmar la información. Sin embargo, en medio de una entrevista Otty Patiño, alto comisionado para la Paz, reveló la versión que el mismo Márquez le habría contado sobre el atentado que sufrió y que lo dejó mal herido.

Al parecer, ahora se asegura que habría muerto en medio de una intervención quirúrgica, con la que pretendía reparar uno de los daños de dicho atentado.

Atentado contra Iván Márquez fue con el regalo de una caja de tabacos

En medio de una entrevista con Blu Radio, Néstor Morales, le preguntó a Patiño por la versión que le habría dado Iván Márquez sobre el atentado que lo dejó con múltiples heridas, y fue entonces cuando el alto comisionado de paz reveló lo que había pasado.

“La versión es que recibió una caja de tabacos y al abrirla le estalló. Creo que quedó inconsciente, perdió un brazo, perdió un ojo, quedó sordo de un oído, quedó con una esquirla en la cabeza, que no la pudieron sacar”, reveló Patiño.

El alto comisionado aseguró que no tiene conocimiento quién fue el que le envió la caja de tabacos, “no, yo no sé. Hasta allá no llego, porque no soy investigador militar”. Sin embargo, confirmó que el mismo Iván Márquez le hizo la revelación del hecho, “él me la contó”.

Aunque existen diferentes versiones, el alto comisionado insistió en que “esta es la versión de Márquez y es creíble”. Sin embargo, lo que no es claro es quién le habría enviado la caja de tabacos explosivos, por lo que Patiño solo se limitó a decir: “no, eso ni sabe”.

El alto comisionado también aseguró que aunque no tenía conocimiento que Márquez tenía programada una intervención quirúrgica, sí dijo que “es probable, dado a los daños sufridos y que estuviese bajo cuidados médicos, pensando en nuevas cirugías. Pero eso, es una especulación, una hipótesis probable, pero no tenemos ninguna información sobre eso”.