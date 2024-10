“Se me acabó la vida”: conductora de BMW que atropelló al niño Juan Felipe Camargo en Bogotá

El niño Juan Felipe Camargo falleció después de llegar al hospital. Fotos: Google Maps y archivo particular

El terrible accidente que terminó con la vida del niño Juan Felipe Camargo, de nueve años, no deja de conmocionar a Bogotá. Después de que la familia hizo la denuncia, se han conocido nuevos detalles de la camioneta BMW que atropelló al menor de edad y a su abuela en el norte de la capital. Después de varios dias, la mujer que estaba conduciendo el vehículo dio una declaración

“Se me acabó la vida. Estoy muy mal. Esto es algo con lo que no puedo”, sostuvo la mujer en diálogo con el diario El Tiempo. Según indicó ese medio de comunicación, la mujer se encontraba bastante alterada, por lo cual la mayoría de sus preguntas las contestó una allegada.

Entre otras cosas, hubo fuertes rumores sobre que estaba en un supuesto estado de embriaguez o que había intentado huir del lugar, pero su allegada señaló que esto no es cierto. “Fue un accidente. Lo del tema de la embriaguez es falso. A ella le dijeron que no se acercara al niño. Nos lo recomendó la Policía, abogados y familiares porque nos dijeron que había que dejar que la familia viviera el duelo (...) Ella no huyó del lugar, como se dijo. Jamás se separó de la Policía y esperó que llegara una ambulancia a la que la ingresaron. Así lo pueden demostrar los videos de cámaras de seguridad de la séptima”, indicó la mujer, citada por el diario El Tiempo.

La versión de los familiares del niño que sufrió el accidente

Entre tanto, los padres de Juan Felipe han pedido a la justicia actuar en su caso. En un video que fue difundido en redes sociales, su padre aseguró que se adelantó para verificar que no hubiera carros. Entre tanto, el niño y su abuela esperaron frente a la camioneta BMW que se encontraba parqueada.

De forma repentina, el vehículo aceleró y los atropelló. “En ese momento, lo que yo hago es auxiliar a mi hijo, esperar a que llegue la ambulancia. Este vehículo arrancó tan rápido que colisionó con otros siete”, explicó el padre del menor de edad, quien también señaló que desconoce qué pasó con la conductora. Y señaló que el niño falleció pocos minutos después de llegar al hospital.

Así mismo, manifestó su indignación debido a que la mujer que conducía la camioneta no se puso en contacto con ellos.