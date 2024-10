Petro dice que les comprará coca a campesinos: “menos mal la procuradora y el fiscal ya se fueron”

Durante una intervención pública en el marco de la firma del Pacto por la Democratización del Crédito Solidario, el presidente Gustavo Petro aseguró que les va a comprar coca a los campesinos del corregimiento de El Plateado, en el municipio de Argelia, Cauca. Allí mismo, la Fuerza Pública lanzó la operación Perseo con el fin de recuperar el dominio estatal en la zona.

“Nosotros en El Plateado vamos a iniciar la compra estatal de cosecha de coca. Me van a caer rayos y centellas. Menos mal la procuradora y el fiscal ya se fueron”, dijo el primer mandatario, refiriéndose a Margarita Cabello y a Francisco Barbosa.

Según el primer mandatario, la compra de estos cultivos se hará con el fin de permitir el tránsito de los campesinos hacia la economía lícita. Además, defendió su idea señalando que no se lograrán cambios con las mismas estrategias de siempre, las cuales no han demostrado ser efectivas.

Y sostuvo que en el Micay y en todas las zonas pobres y excluidas de Colombia se necesita crédito para mover su economía. “En Bogotá, no más, siendo la ciudad más rica de Colombia, hay una geografía de la pobreza, porque hay una segregación territorial”, explicó el primer mandatario.

Gobierno Petro volverá a fumigar cultivos

El anuncio del presidente Petro se dio en medio de una serie de noticias que muestran la situación crítica que atraviesa el país en materia de cultivos de coca. Entre otras cosas, unas cifras reveladas por la ONU mostraron un récord en la cantidad de hectáreas cultivadas.

“Las áreas de cultivos ilícitos llegaron a máximos históricos con 253.000 hectáreas. Un aumento del 10% en comparación con el 2022 y del 24% con el 2021″, indicó la senadora del Centro Democrático Paloma Valencia, quien consideró que la lucha contra las drogas en el actual gobierno ha fracasado.

Más tarde, la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, señaló que la alternativa de la erradicación de coca no ha sido descartada por el gobierno Petro. De hecho, confirmó que volverán a fumigar estos cultivos.

“Una noticia que no sé si conocen es que se va a volver a erradicar de manera controlada con una aspersión terrestre, pero con un producto que está garantizando que no hay daño ambiental, como lo producía el glifosato y que no va a afectar tampoco a la población campesina o humana que está en estas zonas“, explicó Buitrago.