Petro sobre asesinato de Sofía Delgado: “lo que muestra es la degradación de la sociedad colombiana”

El presidente Gustavo Petro estuvo este viernes 18 de octubre visitando el cantón militar de Puerto Jordán, en el departamento de Arauca. Desde allí, se refirió al asesinato y el abuso sexual que sufrió la niña Sofía Delgado a manos, al parecer, de su vecino en el municipio de Calendaria, Valle del Cauca.

“Lamentablemente apareció Sofía Delgado en Candelaria, Valle. Su familia era activista de mi campaña electoral. Muy afines a mí. Y la encontraron, siendo una niña de 12 años, desmembrada, en bolsas”, sostuvo el primer mandatario e indicó que su vecino, Brayan Campo, sería el autor del hecho. En efecto, Campo aceptó los cargos que le imputó la Fiscalía por este caso hace apenas unas horas.

El presidente Petro, además, señaló que este no es un caso aislado. “Sea el vecino o no sea el vecino, lo que muestra es un proceso de degradación de la sociedad colombiana en general. Los miembros de la sociedad colombiana obviamente no llegan a esos extremos, pero los que sí llegan son apenas una expresión, terrible y bárbara, de lo que acontece en la mente de cada colombiano, incluido quien habla”, indicó el jefe de Estado.

Y sostuvo que los altos niveles de violencia que deben presenciar los colombianos a diario tienen un efecto en la sociedad.

“La muerte de jóvenes todos los días, independientemente del uniforme, va ocasionando en la mente de millones de colombianos que no son militares un deterioro mental, una especie de insensibilidad ante la muerte, ante el dolor, ante la madre que llora, ante el joven muerto en un ataúd cuando tenía toda su vida por delante”, sostuvo el primer mandatario.

“Cada vida es invaluable”: Petro

En esa medida, les recordó a los miembros del Ejército Nacional que estaban escuchando su discurso que los uniformados de la Fuerza Pública deben tener presente que están para defender la vida de los colombianos.

“Todo ser humano es fundamental y necesario. Imprescindible, no desechable, para la historia y la construcción de este país, porque cada vida es invaluable e irrepetible, y por tanto preciosa”, concluyó el primer mandatario.