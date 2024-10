Que no le pase lo de Doña Segunda: la Dian intensificará controles con la facturación electrónica

A partir de hoy y durante las próximas dos semanas mediante salidas masivas, 3.200 funcionarios se tomarán nuevamente los corredores comerciales en todo el país para realizar cerca de 40 mil entrevistas a consumidores.

De manera paralela, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) visitará alrededor de 19 mil establecimientos que han registrado variación en su facturación para determinar si la reducción en la emisión de facturas electrónicas respecto a periodos anteriores responde a que no están facturando electrónicamente la totalidad de sus transacciones. Estos comercios fueron seleccionados después de analizar la información de 10.643 millones de facturas.

La DIAN realizará, además, labores pedagógicas con los compradores sobre cómo identificar la factura electrónica, la forma de consultarla en el servicio informático de la entidad y los beneficios de exigirla.

“Durante las jornadas que hemos desarrollado con anterioridad, detectamos en las entrevistas a compradores que en el 35% de los casos se entregan soportes diferentes a facturas electrónicas o documentos equivalentes electrónicos; aquí es muy importante recordarles a los responsables de facturar, que la factura siempre debe expedirse en forma electrónica sin preguntar al comprador si la necesita o no y únicamente deben solicitar nombre o razón social, número de cédula y correo electrónico”; explicó Cecilia Rico, directora de Gestión de Impuestos de la DIAN.

En Bucaramanga, 160 funcionarios realizarán más de 1.700 visitas de baja rotación de facturas y 2.409 encuestas a compradores.

Avances de la facturación electrónica

Entre enero y septiembre de este año, la DIAN realizó 86.234 visitas pedagógicas a establecimientos; de ellas, 12.737 se hicieron a comercios con baja rotación de factura, encontrando que aproximadamente el 18% de estos no facturan todas sus operaciones. Igualmente, se han realizado 29.985 entrevistas pedagógicas a compradores, identificando que algunos comercios no expiden factura electrónica o no cumplen con los requisitos establecidos.