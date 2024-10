“Partida de miserables”: Margarita Rosa de Francisco se refirió a un artículo de la reforma laboral

Finalmente en la tarde del jueves 18 de octubre, la reforma laboral, una de las más importantes del gobierno del presidente Gustavo Petro, pasó los dos debates en la Cámara de Representantes, ahora continuará su trayecto en el senado donde deberá tener otros dos discusiones para finalmente ser ley de la República; sin embargo, aunque tuvo modificaciones, para la bancada del Pacto Histórico hubo un sin sabor ya que no pasó uno de los artículos más esperados.

Se trataba del punto que garantizaba contratos dignos para los campesinos, pues la oposición que en su mayoría fueron los congresistas del Centro Democrático, se opusieron al articulado y lo hundieron.

Margarita Rosa de Francisco, uno de los personajes que más respaldo le ha dado al gobierno del presidente Gustavo Petro, se enfureció en sus redes sociales precisamente porque este punto de la reforma laboral no haya logrado pasar; incluso quienes votaron en contra del articulado, los trató de “miserables”.

“¿Por qué hacen esto, partida de miserables? Y son capaces de decir que el presidente no sabe cómo hacer la paz. Por esto que han hecho no se puede lograr. Con un nivel de desigualdad tan escandaloso no hay cómo pedirle a la población rural que no le obedezca a los narcos. Gente indigna. Ojalá no vuelvan nunca a sentarse en el Congreso. Especialmente quienes se hicieron elegir con banderas progresistas”, escribió la también escritora en su cuenta de “X” (antes Twitter).