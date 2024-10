Atención, trabajadores: reforma laboral quedó aprobada en segundo debate en el Congreso

Los últimos 13 artículos de la reforma laboral impulsada por el gobierno del presidente Gustavo Petro se debatieron entre el miércoles 16 de octubre y este jueves 17 de octubre en la plenaria de la Cámara de Representantes. Durante este segundo debate la iniciativa sufrió cambios claves y resultó aprobada por los congresistas después de varias horas de discusión. Con esto, su siguiente debate se llevará a cabo en la Comisión Séptima del Senado.

La jornada estuvo marcada por varias escenas que mostraron la importancia del debate que se estaba llevando en el Congreso. En la tarde, por ejemplo, decenas de apréndices del Sena acudieron al recinto para pedir condiciones laborales más justas.

Sólo durante la discusión que se dio durante estos dos días, los congresistas votaron para eliminar tres artículos que cobijaban a los trabajadores rurales. Por un lado, establecían el contrato de para el sector agropecuario, otro que reglamentaba los pagos de los jornales y, por último, otro que buscaba facilitarles a los campesinos trabajadores el acceso a una vivienda digna.

Uribistas celebraron la caída de los tres artículos de la reforma laboral

La votación causó una intensa discusión que sobrepasó las paredes del Congreso y se libró también en las redes sociales.

“Así celebra el uribismo que los campesinos no puedan tener un contrato de trabajo agropecuario, que no tengan garantías de acceso a vivienda y que se le niegue al jornalero derechos laborales. ¡Inmorales! Hundieron el contrato agropecuario de la Reforma Laboral”, escribió el senador Wilson Arias.

Los miembros de los partidos de la Oposición, en efecto, celebraron la eliminación de los tres artículos. “Logramos hundir en la Cámara los art 31,32 y 33 de la Reforma Laboral que creaba el contrato agropecuario, con el que se profundizaba aún más la informalidad en Colombia por dificultar la contratación”, sostuvo Christian Garcés, representante a la Cámara del Centro Democrático.

Sobre estos artículos hubo una gran controversia e incluso algunos congresistas pidieron no desinformar sobre el sentido de su voto. “Señores RTVC Noticias: les solicito formalmente una rectificación sobre la información engañosa en la que aseguran que yo voté la eliminación del jornal rural en la reforma laboral. Me abstuve de votar pues no estaba de acuerdo con la propuesta de eliminación, pero tampoco con negativa a la concertación del gobierno. Les adjunto la evidencia y les invito a ser más rigurosos con los contenidos que publican. Como medio público que financiamos todos con nuestros impuestos, deben cumplir con mínimos periodísticos de veracidad y transparencia en la información”, señaló la representante a la Cámara Catherine Juvinao.

Entre tanto, se aprobaron varios artículos que incluían cambios a los contratos de aprendizaje de los estudiantes del Sena, la formalización de los transportadores de carga, la ampliación de la licencia de paternidad, protecciones laborales ante la automatización, los procesos de descarbonización y la transición energética.

“Que quede claro que esta reforma no busca acabar empresas”: ministra de Trabajo

Después de que la reforma resultó aprobada, la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, sostuvo que hicieron un esfuerzo enorme con las bancadas de distintos partidos para conseguir que este proyecto de ley pasara en su segundo debate.

“Que quede claro que esta reforma no busca ni cerrar ni acabar empresas. Y mucho menos a las micro y pequeñas empresas. Para ellas quedó un artículo que las protege. Nosotros no solo las honraremos en el desarrollo, sino que también las defenderemos en el Senado de la República”, sostuvo la ministra.