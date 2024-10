Según la Nueva EPS, Audifarma no quiere entregarles medicamentos a sus pacientes

La gestora farmacéutica Audifarma le comunicó a la Nueva EPS que tomó la decisión de suspender la entrega de medicamentos a sus afiliados, según explicó la propia EPS durante una rueda de prensa que se llevó a cabo durante la mañana de este jueves 17 de octubre.

Esto explica las quejas que han presentado algunos pacientes sobre las dificultades que han tenido para acceder a sus medicamentos por medio de Audifarma.

“Actualmente, una de las causas principales de insatisfacción entre los afiliados corresponde a los tiempos de entrega de los medicamentos. Si bien algunas moléculas han presentado algún tipo de desabastecimiento, también es cierto que obedece a diferencias con operadores farmacéuticos”, indicó la Nueva EPS.

En el caso puntual de Audifarma, ese gestor farmacéutico, según las versiones filtradas por varios medios de comunicación, la Nueva EPS le estaría debiendo una suma que oscila entre los $370.000 millones y los $600.000 millones.

En la Nueva EPS, en cambio, han advertido que la realidad de su relación financiera con Audifarma es sustancialmente distinta.

“Estuvimos con la Junta Directiva de la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos de Investigación y Desarrollo - AFIDRO - ya que hemos identificado que la industria le ha bloqueado la entrega de medicamentos a AUDIFARMA, por falta de pagos. Lo que le demostramos a AFIDRO es que nosotros, en lo corrido del 2024, le hemos pagado por encima de los facturado (incluyendo Presupuesto Máximos que ni siquiera hemos recibido) para garantizar la correcta prestación de los servicios a nuestros afiliados. Esa excusa del supuesto no pago que usa este operador farmacéutico pone en riesgo la salud de los colombianos, esto es inaceptable. Hemos pagado más del 100% de los servicios prestados, entonces, no entendemos por qué los pacientes no son atendidos”, dijo Julio Alberto Rincón Ramírez, el agente interventor de la Nueva EPS.

Pacientes, los más afectados por la disputa entre Audifarma y la Nueva EPS.

Audifarma no solo es un gestor de medicamentos clave para la Nueva EPS, sino que también cuenta con una IPS que les presta los servicios de salud a sus pacientes. Y no a cualquier tipo de pacientes, sino a miles de personas que padecen de enfermedades crónicas o huérfanas. Específicamente, eran cerca de 5.121 pacientes que habian estado siendo atendidos por la IPS.

No obstante, Rincón sostuvo que atendieron al 98 por ciento de ellos, que corresponden a 5.043 afiliados.

Así mismo, la Nueva EPS y el Ministerio de Salud le pidieron a Audifarma que garantice la entrega de medicamentos para cerca de 2,5 millones de pacientes durante un período de seis meses, como mínimo.

De otro lado, la EPS indicó que estableció una serie de canales para atender a los pacientes que tengan dificultades para acceder a sus medicamentos. Entre otras cosas, les pidió acudir al callcenter o a su WhatsApp oficial para gestionar y atender sus casos adecuadamente.

Por último, manifestaron su intención de que la Nueva EPS deje de entregarles medicamentos a sus pacientes a través de lo que llamaron “grandes operadores”. En cambio, señalaron que buscarán llegar a acuerdos con otros gestores farmacéuticos que tengan mejores capacidades para llegar a distintos lugares de Colombia.