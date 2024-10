Maduro se burla y dice que María Corina Machado “huyó” de Venezuela, pero ella lo desmintió

Después del exilio de Edmundo González, el candidato opositor venezolano que se enfrentó a Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales de julio pasado, el primer mandatario de Venezuela aseguró que la opositora María Corina Machado también “huyó” del país vecino.

En una intervención pública, Maduro explicó que Machado siguió los pasos de González, quien se encuentra en España debido al riesgo que representaba para él permanecer en Venezuela después de que la Fiscalía venezolana le abrió un proceso por las declaraciones que había hecho en relación con las elecciones presidenciales.

“Resulta que el viejito se fue hace un mes y ‘La Sayona’ también se fue. Huyó, huyó, huyó. Se fue, se fue, se fue”, indicó Maduro, burlándose. Según su versión, Machado envió a alguien, cuyo nombre no reveló, para que la esperara en España.

“Por favor, no le cuenten esto a nadie. Levanten la mano los que me juran que no le van a contar a nadie”, concluyó Maduro en tono burlón.

Sin embargo, María Corina Machado lo desmintió en una entrevista con el periodista Miguel Ángel Rodríguez. “Los venezolanos saben que estoy aquí en Venezuela y Maduro también lo sabe”, indicó Machado en una intervención que fue compartida por Comando Nacional de Campaña de María Corina Machado y de Edmundo González.

La persecusión contra Edmundo González y María Corina Machado

Vale recoerdar que la posible partida de los dos políticos opositores no es gratuita. Para empezar, el Consejo Nacional Electoral de Venezuela (CNE) declaró a Maduro como el vencedor de las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio sin publicar las actas de las votaciones, lo cual causó una ola de sospechas y generó que varios países decidieran no reconocerlo como presidente electo del país vecino.

Después de estos hechos, además, empezó una intensa persecución contra González, quien de la mano de María Corina Machado, hizo una campaña intensa y no reconoció los resultados entregados por el CNE. En vez de eso, entregaron las actas que habían conseguido recoger sus testigos electorales. Esos documentos mostraban que, en realidad, Edmundo González había sido elegido como el legítimo presidente de Venezuela.

La publicación de esta información no fue del agrado de la justicia venezolana, aliada al régimen de Maduro, que pronto inicio una intensa persecución contra González e incluso ordenó su captura. Antes de caer preso, González huyó a España.

María Corina Machado, quien inicialmente iba a ser la candidata presidencial de la oposición pero fuer inhabilitada por una decisión administrativa, se quedó en Venezuela y convocó a múltiples manifestaciones para protestar contra el régimen de Maduro. Sin embargo, su lucha ha perdido fuerza y el autoritarismo en Venezuela parece consolidarse cada vez más.