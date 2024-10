Nicolás Maduro denuncia millonario pago de Elon Musk para supuestamente promover un golpe en su contra

El presidente Nicolás Maduro sigue descargando en su discurso contra el magnate Elon Musk. Desde las muy cuestionadas elecciones presidenciales del pasado 28 de julio en Venezuela, ambos han protagonizado un toma y dame a través de las redes sociales, por donde incluso, se han retado a pelear.

En sus más recientes declaraciones en contra del multimillonario, Maduro aseguró que este pagó “no menos de mil millones de dólares” para un golpe de Estado en su contra.

“Elon Musk, sé lo que estoy diciendo, lo digo con conocimiento de causa y creo que me quedo corto, Elon Musk invirtió en el golpe de Estado, en el brote fascista, en la violencia contra el proceso electoral en Venezuela, no menos de mil millones de dólares, no menos”, dijo Maduro durante la noche de este lunes en un programa televisivo que transmite semanalmente en este país, y el cual lleva por nombre ‘Con Maduro +’.

Nicolás Maduro y su arremetida contra Elon Musk con X

Tras el toma y dame con Elon Musk, el pasado 8 de agosto, Nicolás Maduro ordenó suspender la red social X en Venezuela. Al día siguiente, esta plataforma dejó de visualizarse en este país, lo que muchos calificaron como una censura para ocultar todas las denuncias que hacen contra su gestión por esta vía.

En ese entonces, el mandatario (que diversos sectores, catalogan como un dictador porque a la fecha, no ha presentado las actas de votación de las elecciones) dijo que la suspensión de X era por 10 días, pero la medida prevalece a la actualidad, y sin fecha para el restablecimiento de esta plataforma.

Freddy Ñáñez, ministro de comunicación de Maduro, expuso el 19 de agosto que para quitar la suspensión de X, esta compañía debe presentar sus recaudos en Venezuela y designar un representante que se haga responsable en este país.

“Todavía estamos esperando que ellos se hagan cargo”, dijo el ministro, quien precisó que X tiene 2.700.000 de usuarios en Venezuela, mientras que TikTok e Instagram, tienen entre 7,9 millones y ocho millones. Además, destacó que estos días de suspensión han comprobado que “la gente puede vivir sin X”, una red social que calificó como herramienta de “fantasmas digitales”.