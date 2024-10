María Fernanda Cabal dice que Hollman Morris hizo “amenaza” en su contra y reveló un video como prueba

Hollman Morris se convirtió en gerente del sistema de medios públicos RTVC en abril de este año y, desde entonces, ha dado mucho de qué hablar. La última polémica la protagonizó debido a un comentario que hizo mientras se encontraba en una cabina de radio, desde donde se refirió a la senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal.

El momento quedó captado en un video, que más tarde fue revelado por la propia congresista a través de su cuenta oficial en la red social X. Allí no se oye con claridad lo que dice Morris, pero se alcanza a escuchar la siguiente afirmación: “Cabal la llevo a la cárcel, así se me acabe la vida (...) porque es repetir lo que les hicieron a los compañeros. Así empezó el exterminio...”, alcanza a escucharse en el corto video que fue ampliamente difundido en las redes sociales.

De fondo, se escucha el himno nacional y no se alcanza a escuchar la totalidad de las declaraciones de Morris. En la cabina también se encuentra la senadora del Pacto Histórico Imelda Daza. El programa que estaban transmitiendo hacía parte de un homenaje que les estaban haciendo a los miembros de la Unión Patriótica, muchos de los cuales fueron perseguidos e incluso asesinados por fuerzas del Estado colombiano.

Cabal reaccionó al video: “no le temo”

El video de Hollman Morris pronto causó múltiples reacciones y críticas por parte de varias voces de la opinión pública, entre ellas la de la propia senadora Cabal, quien interpretó las palabras de Morris como una amenaza en su contra.

“Esta amenaza de Hollman Morris director de RTVC, que usa recursos públicos, demuestra una vez más la persecución e instrumentalización que hace de la justicia para callar una voz de oposición como la mía. No le temo y no me amedrantará”, sostuvo Cabal en su cuenta de la red social X.

Por lo pronto, Morris no se ha referido a estos hechos a través de sus redes sociales oficiales.