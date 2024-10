“No sean tan ‘hps’”: así respondió el gobernador de Santander ante pregunta por presunta corrupción de su parte

El gobernador del departamento de Santander, el general retirado Juvenal Díaz, está envuelto en una grave polémica tras tildar a los periodistas del país de ‘hps’. Las declaraciones se dieron en medio de una rueda de prensa que entregó el gobernador a varios medios de comunicación para hablar sobre varios temas de interés para el departamento, pero una pregunta sobre un presunto caso de corrupción que lo involucra a él y a su hermana, una jueza de la República, lo hicieron estallar en contra de la prensa.

Todo surgió por la decisión de sentenciar a detención domiciliaria a alias Pichi, un delincuente conocido como el ‘Pablo Escobar santandereano’, quien es conocido por su gran poder en el tráfico de drogas en Bucaramanga. Esta decisión, que fue polémica por la fuga del criminal, fue tomada por la hermana de Juvenal Díaz, una jueza de la República. La polémica se dio debido a que varias personas y medios de comunicación han asegurado que la decisión fue tomada por influencias del gobernador sobre su hermana.

Con respecto a esto, Juvenal Díaz fue cuestionado sobre si en realidad tuvo o no que ver con la polémica decisión, a lo que respondió de una manera cuestionable. “No sean cobardes y si son tan berracos que me lo digan de frente, porque están insinuando que el gobernador coordinó con la hermana para que le den la libertad a Pichi y eso no tiene ni pie ni cabeza. Entonces si quiere vamos al polígrafo y ni sabía que ella tenía el caso. Ahora dizque yo coordiné con los magistrados a que le ratificaran, no hombre, no sean tan hps”, aseguró el gobernador.

Finalmente, el gobernador invitó a acabar con la politiquería en el país, debido a que, según él, esos señalamientos solamente se dan para desacreditar su imágen y su gestión. Además, aseguró que él no tenía conocimiento sobre que su hermana tenía el caso de alias Pichi y jamás intercedió para que se diera la decisión de darle prisión domiciliaria.