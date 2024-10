“Venezuela podría recuperar la libertad antes del 31 de diciembre”: Jaime Bayly predice la salida de Maduro

La situación en Venezuela no deja de ser noticia y más tras las elecciones presidenciales que se llevaron a cabo el 28 de julio del presente año, en donde la comunidad internacional no ha reconocido a Nicolás Maduro como mandatario legítimo, por presunto fraude electoral. En esta ocasión el reconocido escritor y periodista Jaime Bayly, publicó un video que llamó la atención de sus seguidores ya que predijo el fin de la presidencia de Maduro y el retorno “de la libertad en Venezuela”.

El presentador de televisión aseguró que tuvo una cena “con una fuente de inteligencia muy calificada”.

“Nuestra fuente nos contó cosas que podemos contar y cosas que no podemos contar, pero son enormemente alentadoras y confirman que la crisis venezolana no está muerta, la crisis venezolana está en progreso. (...) Hay una gigantesca conspiración en marcha para que Venezuela recupere la libertad no el 10 de enero, sino antes, no el 31 de diciembre sino antes”, aseveró Bayly.

Acto seguido, el escritor peruano dijo que algo “grande, bueno y prometedor” estaría por llegar y enfatizó en la “concertación de poderes de afuera y de adentro”, para lo cual nombró el nombre de una persona que sería clave en este derrocamiento del gobierno de Maduro: Erik Prince.

“Lo único que estoy autorizado a contar es que Erik Prince sigue siendo nuestra gran esperanza para que ocurra esa fuerza libertadora desde afuera. (...) La gran noticia es que Erik Prince está empezando a recibir dineros grandes. (...) Les puedo asegurar que hay dos gobierno grandes, de países muy ricos que ya le han dicho cuenta con esta cantidad”, explicó Jaime Bayly.

Es importante recordar que Erik Prince es un mercenario fundador de Blackwater, una empresa de seguridad militar privada.

Cabe destacar que el candidato opositor, Edmundo González, casualmente anunció días atrás que volvería el 10 de junio a Venezuela, a tomar posición como presidente de la nación.