¿El huracán Milton podría llegar a Colombia? Estos son los pronósticos del Ideam

Milton ha pasado rápidamente de ser una tormenta tropical a convertirse en un huracán de categoría 5, la máxima en la escala Saffir-Simpson. Este fenómeno ha generado preocupación en la península de Yucatán, México, y en el estado de Florida, donde se prevé que toque tierra el próximo 9 de octubre. En respuesta a esta inminente amenaza, el presidente estadounidense Joe Biden ha declarado el estado de emergencia, ordenando la evacuación de más de seis millones de personas para garantizar la seguridad de los ciudadanos ante el impacto del huracán.

Las autoridades en ambos países han intensificado sus esfuerzos para mitigar los efectos de Milton. En Florida, aún recuperándose de los estragos causados por el huracán Helene, las preparaciones incluyen la movilización de recursos de emergencia y la implementación de planes de evacuación para proteger a la población.

Monitoreo del huracán Milton en Colombia

A pesar de la gravedad de la situación en Norteamérica, en Colombia el Ideam ha estado siguiendo de cerca la trayectoria del huracán Milton, así como de otros dos fenómenos menores, Leslie y Kirk. Mirovan Sverko, meteorólogo del Ideam, brindó un mensaje tranquilizador, afirmando que, aunque se esperan algunas lluvias dispersas, estas no serán significativas ni amenazantes para la región.

“Sí va a haber unas lluvias muy dispersas, pero no serán tan fuertes, porque no hay ondas tropicales ni huracanes sobre el mar Caribe. No hay tampoco un patrón específico, estamos más bien en unas condiciones de calma”, explicó Sverko en una entrevista con Blu Radio.

Posibles efectos del huracán Milton en Colombia

En términos de impacto directo, el Ideam indicó que la península de La Guajira es el único departamento que podría sentir algún coletazo del huracán Milton, pero aclaran que, por el momento, no se anticipa que esto afecte las condiciones océano-atmosféricas en el país. “No tendrá influencia sobre las condiciones océano-atmosféricas de Colombia”, añadieron los expertos.

A pesar de la situación, el Ideam mantiene una alerta amarilla en el Caribe como medida de precaución ante las lluvias dispersas y la gran afluencia de bañistas que se espera durante esta semana de receso.

Milton es el huracán número 13 de la temporada en el Atlántico, que se extiende hasta el 30 de noviembre. Hasta la fecha, nueve de estos fenómenos han alcanzado la categoría de huracán, y solo dos han llegado a la categoría 5: Beryl y Milton. Esta temporada ha demostrado ser activa, lo que subraya la importancia de estar preparados y alerta ante posibles eventualidades climáticas.