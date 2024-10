Petro convocó a una “movilización generalizada” del pueblo colombiano tras decisión del CNE de investigarlo

Después de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) tomó la decisión de investigar la campaña presidencial de Gustavo Petro, el jefe de Estado ha emitido múltiples pronunciamientos a través de su cuenta oficial en la red social X.

En uno de sus últimos trinos, el primer mandatario les pidió a los colombianos movilizarse para defender su Gobierno, pues considera que lo ocurrio es un golpe contra su fuero como presidente de la República.

“Todas las organizaciones populares del pais deben entrar en asamblea permanente. La hora de la movilización generalizada del pueblo colombiano ha llegado. El presidente constitucional de Colombia elegido por el voto popular ordena a la fuerza pública no levantar un solo arma contra el pueblo. Le pido al cuerpo diplomático una reunión en pleno para explicar al mundo el porque lo que ha hecho por mayoría el CNE, es un golpe contra el fuero integral del presidente y contra el voto popular y la ley”, escribió el presidente Petro.

Así mismo, les pidió a sus abogados tomar acciones teniendo en cuenta una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que falló a su favor en el pasado. En efecto, cuando fue alcalde de Bogotá, el primer mandatario fue destituido por la Procuraduría, que en su momento estaba encabezada por Alejandro Ordóñez. Ante este hecho, Petro acudió a la CIDH, que finalmente tomó la decisión de que los entes administrativos, como la Procuraduría o incluso el CNE, no tienen la potestad de destituir a mandatarios que fueron electos por voto popular.

Más temprano, el presidente Petro ya se había pronunciado sobre estos hechos en una intervención pública en la cual aprovechó para sentar su posición sobre lo ocurrido en la votación de la ponencia del CNE.

“El presidente llegará hasta donde el pueblo diga, no importa mi vida. Cinco politiqueros pagos no van a hundir la democracia en Colombia, llegó el momento de moverse. Lo advertí, pero no reaccionaron. Se creen con el derecho de burlarse del voto popular y aquí no hay un pueblo arrodillado”, dijo Petro.