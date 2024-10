Periodista de reconocido programa fue despedido en vivo: todo quedó en video

En redes sociales ha estado rondando un video en el que se observa la manera en la que al parecer, despidieron del empleo al conductor de un popular programa en Mexicali, México, Gustavo Macalpin, presuntamente, luego de haber realizado comentarios irónicos y burlescos sobre la pareja de la Gobernadora de Baja California.

Hasta el momento, las causas del despido del presentador son especulaciones, pero muchas personas relacionan que ya no trabaje en la compañía por la que estuvo alrededor de 6 años por comentarios burlescos al esposo de la gobernadora de Baja Carolina, Marina del Pilar, quien hace parte del partido de la nueva presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

Lo que sí se pudo establecer fue que el despido lo tomó por sorpresa, pues el director del programa, Jorge Cabada, ingresó en medio de la emisión a informarle al presentador que no iba más en su cargo.

“Vengo a agradecerte estos seis años de trabajo, este trabajo tan intenso que has hecho, se ha cumplido un ciclo y haces un trabajo extraordinario, le agradezco hasta este momento lo que has hecho pero sobretodo la entrega, porque fundamentalmente, has sido un hombre entregado a los proyectos y llegó tu ciclo, este es tu último día”, dijo Cabada.

Inmediatamente se pudo apreciar el rostro de sorpresa del presentador del programa, “Ah, ¿sí? licenciado, pues muchísimas gracias y a la orden”, indicó, a lo que Cabada respondió, “igualmente, éxitos”.

“Pues ahí tienen, una sorpresa, la manera bastante extraña de que se informara, pero bueno, yo muy contento con ustedes, de la oportunidad que he tenido a lo largo de estos seis años y medio”, dijo el presentador.

“Lo peor es que al Director General lo obligaron a hacerlo en vivo, para humillarlos a ambos, qué enfermedad tan asquerosa es EL PODER”, “cuando el régimen aplasta y no soporta la crítica”, “descaradamente lo despiden en vivo y el conductor, firme y profesional. Espero que le lluevan mejores oportunidades de trabajo donde pueda estar alguien con esa fuerza y sin miedo a cuestionar a quien sea, por más poderoso que esté sea”, fueron algunos de los comentarios.