“Le entregó las tierras del paramilitarismo al Clan del Golfo”: Petro y su cuestionamiento al exfiscal Barbosa

En medio del evento de entrega de tierras por parte del Gobierno Nacional a campesinos del departamento del Magdalena, el presidente Gustavo Petro hizo fuertes aseveraciones al exfiscal de la Nación Francisco Barbosa, esto porque el mandatario en su discurso, dio a interpretar que Barbosa le ocultó la lista de bienes que poseía la Fiscalía tras la entrega de los paramilitares.

“El señor Barbosa se negó a entregar el listado que la Fiscalía tenía por función legal que recoger de lo que entregaban los paramilitares para que con esa tierra y con esos dineros se indemnizara a sus víctimas. El señor Barbosa nos dijo no señor Petro, a usted no le entrego el listado. Ahora entiendo por qué, los bienes estaban en manos del Clan del Golfo”, dijo el jefe de Estado quien complementó:

“Es que la Fiscalía le entregó las tierras del paramilitarismo al Clan del Golfo, me pregunto yo. O no las supo defender, o no le interesó y entonces tenemos que la Fiscalía de Barbosa lo único que hizo fue pasar la tierra de unos narcotraficantes asesinos, a las manos de otros narcotraficantes asesinos y así no se puede construir paz y así no se puede construir justicia”.

Entrega de tierras del paramilitarismo a campesino en departamentos del Magdalena y Córdoba

Desde el Gobierno Nacional y la Agencia Nacional de Tierras, se habla que durante este mes de octubre, se hará la entrega de tierras más grande en la historia del país, donde serán 50 mil hectáreas que fueron antes de paramilitares y narcotraficantes, ahora pasarán a ser de campesinos víctimas del conflicto armado.

Estos predios productivos serán utilizados en pequeña ganadería y cultivos de maíz, yuca, ahuyama, arroz secano y plátano, entre otros productos de pancoger.