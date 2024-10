Video: Uribe se agarró con la juez y se salió en plena audiencia preparatoria del juicio en su contra

El proceso judicial que se adelanta contra el expresidente Álvaro Uribe por los presuntos delitos de fraude procesal y soborno a testigos continúa avanzando. De hecho, durante la tarde de este 3 de octubre se adelantó una nueva audiencia preparatoria para juicio. En esa diligencia, el exmandatario manifestó su inconformidad con varios decisiones de la justicia.

Entre otras cosas, pidió 30 segundos para hacerle un reclamo a la juez, quien había tomado la decisión de no darle más plazo a la defensa del expresidente Uribe para recaudar más pruebas.

“Eso no se supera así, señora juez. Si no se hace con antelación, la defensa no puede preparar su estrategia. La estrategia de la defensa para llegar a una audienica preparatoria en muy buena parte depende de lo que encuentre ese peritazgo. Entonces, aquí están afectando un derecho fundamental, que es la estrategia de la defensa”, sostuvo el expresidente.

La juez, mientras tanto, le dijo al exmandatario que le indicara al despacho si tenía claros los hechos por los cuales se venían realizando las audiencias. La molestia de Uribe creció aún más.

“Señora juez, yo lo único que tengo claro hoy, respetuosamente, es que me están adelantando un proceso en el cual me han negado las pruebas y debo retirarme de esta audiencia”, aseveró el expresidente Uribe.

Mientras tanto, la juez sostuvo que, en la medida en la que no está privado de la libertad, su presencia en las audiencias no es necesaria para la validez de los procedimientos judiciales en esta etapa.

“No sé si quiera hacer su manifestación, si quiere declararse inocente o culpable”, le indicó la juez.

Uribe se salió de la audiencia tras pelear con la juez

El expresidente Uribe luego subió el tono. “Ay, señora juez por Dios. ¿Por qué me está llevando a esta etapa? Usted sabe cuál sería mi respuesta. Pero es que aquí hay una cosa muy grave...”, dijo el expresidente y de inmediato fue interrumpido por la juez.

“Perdón, señor Uribe. No tengo por qué saber, porque no tengo comunicación directa con ninguno de ustedes. Entonces, yo estoy simplemente cumpliendo un deber para el cual el Estado me ha nombrado. Indíqueme si se declara inocente o culpable, Es muy fácil”, le pidió la togada.

El expresidente señaló que, ante las decisiones de la juez, su abogado Jaime Granados va a interponer el recurso de queja. “A mí me parece que aquí hay un daño que, si la justicia colombiana no lo corrige, es insuperable para la justicia y para mí persona adelantar esto negándome mi derecho a las pruebas. Me retiro, señora juez”, concluyó Uribe y se desconectó de la audiencia.

“Bien pueda, si así lo desea”, le dijo la juez.