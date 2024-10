“Perdonar no es olvidar”: la madre de Luis Andrés Colmenares habló tras 14 años de la muerte del joven

El próximo 31 de octubre marcará un nuevo aniversario de la dolorosa muerte de Luis Andrés Colmenares, un joven de 20 años encontrado sin vida en un caño del Parque El Virrey en Bogotá en 2010. Este caso, envuelto en misterio y controversia, sigue siendo un tema de gran interés y reflexión para muchos colombianos. La familia Colmenares ha estado en una búsqueda constante de justicia, recordando la memoria de Luis Andrés y las circunstancias que rodearon su fallecimiento.

PUBLICIDAD

Le puede interesar;¿: Padre de Luis Andrés Colmenares compartió una foto de su hijo de un año

En un reciente pódcast, su madre, Oneida Escobar, fue la invitada especial y compartió su emotiva experiencia con su hijo menor, Jorge Colmenares. Durante la conversación, Escobar abrió su corazón sobre cómo ha enfrentado el dolor a lo largo de los años. En respuesta a la pregunta de su hijo sobre su proceso de sanación, ella compartió: “Yo digo que ya sané, pero la sanación siempre va en proceso, porque entre uno entre más vive, va sanando cosas y yo ya me siento más tranquila. Me siento con mi corazón ya sano; ya no con esas heridas que yo tenía. Ya yo digo, sané”.

A pesar de este progreso emocional, Oneida fue clara en que el perdón no implica olvido. Afirmó que “perdonar no es olvidar, porque yo no puedo olvidar todo lo que pasó con Luigi; las personas que le hicieron daño. Yo digo que personas es recordar, pero sin odio, sin resentimientos”. Esta postura refleja la lucha interna de muchos que enfrentan la pérdida de un ser querido en circunstancias violentas, y la capacidad de encontrar paz sin renunciar a la memoria de lo ocurrido.

Jorge Colmenares también compartió su mensaje de apoyo y fortaleza hacia su madre en su cuenta de X. Destacó que, a pesar de los desafíos, la familia sigue unida en la búsqueda de verdad y justicia: “Agarrados de la mano, llegaremos y sanaremos lo que la vida nos envíe. Madre, gracias por tu fuerza y por levantarme cuando sentí que no podía más. Hoy tengo claro mi propósito en la vida. Vamos a sanar, a buscar verdad y justicia. Especialmente a luchar por la vida. Gracias”.

La conversación en el pódcast también tocó otros aspectos de la vida de la familia Colmenares. Luis Alonso Colmenares, exesposo de Oneida y padre de Luis Andrés, reveló que se ha convertido nuevamente en padre. Su hijo, Jorge Camilo, nació hace un año, y Luis Alonso explicó que el nombre del niño tiene un significado especial, ya que está vinculado a la memoria de su hermano fallecido.

La revelación de un nuevo miembro en la familia fue un desafío para Jorge, quien relató cómo tuvo que comunicarle a su madre esta noticia inesperada. A través de su relato, se aprecia el esfuerzo de la familia por reconstruir su historia, incluso ante las dificultades. Jorge recordó: “Un día yo le dije a mi papá que saliéramos a almorzar y en medio de ese almuerzo me dice: ‘Jorge, te tengo que comentar algo, hace tres días me nació un hijo’. Claro, para mí fue un shock porque venía de un tiempo alejado de mi papá”.