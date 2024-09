El presidente Petro confundió una plantación de aguacates en Brasil con una en Santa Marta y no se lo perdonaron

Desde que el presidente Gustavo Petro asumió el poder en el 2022, ha estado en el ojo del huracán por varios temas, sobre todo por su uso intensivo de las redes sociales. Principalmente a través de su cuenta de X, el mandatario acostumbra a postear constantemente sobre todo tipo de temas, que no necesariamente tienen que ver con su labor como mandatario o con su Gobierno. Ahora, el mandatario confundió un vídeo en Brasil, asegurando que era en los montes de María.

El más reciente tiene que ver con un vídeo que el mandatario publicó en su cuenta de X, en el que aseguraba que un vídeo en Brasil era en los montes de María, en Santa Marta, Colombia. El metraje que subió el mandatario dejaba ver a varios trabajadores recogiendo una enorme cosecha de aguacate, el mandatario aseguró que “en los montes de María ahora sale aguacate, antes sacaban era cadáveres”.

Por esto, varias personas se dieron a la tarea de verificar si efectivamente el vídeo era en Colombia, ya que la geografía y la naturaleza que se logra ver no era acorde con los montes de María. En redes sociales varias personas le señalaron al mandatario que el vídeo sucede en Brasil y se podía confirmar con una simple búsqueda en Google o en Tik Tok. Sumado a esto, le critican que al presidente Petro que en vez de estar trabajando, está buscando vídeos en redes sociales para favorecer la imagen de su Gobierno, que no es la mejor.

Finalmente, en las mismas redes sociales la comunidad le pidió al mandatario que se enfoque en mejorar la seguridad en los montes de María y no buscar vídeos para ‘sacar pecho’ por cosas que no ha logrado su Gobierno. De hecho, la propia María Fernanda Cabal, senadora del Centro Democrático y candidata presidencial para el 2026, aseguró que Petro es “¡El rey de las fake news!”. El error fue tal que el propio X tuvo que salir a desmentir el vídeo, asegurando que sucedió en Brasil y no en Colombia.