Presidente Petro se paró en la raya y le hizo dura advertencia a Maduro en una entrevista con CNN

El presidente colombiano sostuvo que no reconocerá a Maduro hasta que presente las actas que legitiman su elección.

Las elecciones que se hicieron en Venezuela durante el pasado 28 de julio han desatado una gran controversia a nivel internacional debido a que el Consejo Nacional Electoral (CNE) del país vecino declaró la victoria del actual presidente Nicolás Maduro sin publicar las actas de las votaciones. El presidente Gustavo Petro se refirió al proceso democrático en una entrevista que dio en la cadena de televisión estadounidense CNN.

PUBLICIDAD

Entre otras cosas, el primer mandatario manifestó su respeto por la democracia del país vecino, una postura que ha sido duramente criticada por la oposición colombiana.

De hecho, en el Congreso de la República se está moviendo una propuesta para hacer que el primer mandatario reconozca a Edmundo González, el candidato opositor venezolano que enfrentó a Maduro, como el legítimo presidente del país vecino. Esta idea, sin embargo, no le ha sonado al presidente Petro.

Presidente Petro dice que en Venezuela no hubo libertad para elegir

El primer mandatario sostuvo en la entrevista con CNN que, según su criterio, el pueblo venezolano fue a las urnas sin disponer de libertad para participar en el proceso democrático. Entre otras cosas, reprochó el hecho de que no se le hubiera permitido a María Corina Machado, quien originalmente era la candidata de la oposición, debido a una sanción que le impuso la Contraloría de Venezuela.

“Creo que el proceso previo a las elecciones fue erróneo. Se puso a una sociedad a disputar el poder político sin libertad. Y ese tema de la libertad aplica para todos los bandos que están ahí enfrentados. No hubo ni libertad para la oposición, porque su principal candidata no participó (...). Y para el lado del gobierno venezolano tampoco, porque un país bajo sanciones económicas no es libre para votar”, sostuvo el primer mandatario.

Petro no reconocerá a Maduro hasta que presente las actas

Y advirtió que mientras la Oposición se siente gobierno cuando en la práctica no ejerce ese gobierno, el oficialismo no dejó ver las actas. Así mismo, señaló que se reuniría con el presidente de Brasil, Luiz Inacio Lula Da Silva, con el fin de fijar una posición conjunta. Y concluyó advirtiendo que ya habían llegado una conclusión conjunta, que al mismo tiempo es una advertencia para Maduro.

“Nosotros quedamos en un punto: si no hay presentación de actas, no hay reconocimiento”, sentenció Petro sobre el Gobierno de Maduro.