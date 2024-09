Conducir en tacones en Colombia podría acarrear multas de tránsito ¿Qué dice la Ley?

Cuando se trata de la seguridad al volante, la elección del calzado es un aspecto que a menudo se pasa por alto. Muchas personas en Colombia pueden optar por usar tacones, chanclas o incluso ir descalzos al conducir. Sin embargo, surge la pregunta: ¿es posible recibir una multa por conducir en estas condiciones? Aunque el Código Nacional de Tránsito no prohíbe explícitamente el uso de tacones o cualquier otro tipo de calzado, es crucial entender las implicaciones legales y de seguridad que esto conlleva.

PUBLICIDAD

Lea también: Motos ya no podrán ser inmovilizadas por cualquier infracción gracias a ley que aprobó el Congreso

¿Existe una ley sobre el calzado a la hora de conducir?

En Colombia, no existe una normativa que limite el tipo de calzado que se puede usar al conducir. Esto significa que, en teoría, no se puede sancionar a un conductor simplemente por llevar tacones. Sin embargo, esto no implica que los conductores estén completamente exentos de responsabilidades. En situaciones donde el calzado puede interferir con la capacidad de manejar, los conductores podrían enfrentarse a sanciones por comportamientos peligrosos.

Multas por conducir con tacones en Colombia

El Código Nacional de Tránsito establece sanciones para acciones que pongan en riesgo la seguridad vial. En particular, el artículo 131 menciona la infracción D07, que se refiere a “maniobras altamente peligrosas”. Aunque el uso de tacones no se considera automáticamente una infracción, si se determina que estos afectaron el control del vehículo y resultaron en una maniobra imprudente, el conductor podría ser sancionado.

Lea también: Que no lo cojan desprevenido: esto es lo que debe tener su kit de carretera si viaja en moto

Por lo tanto, si los tacones dificultan la correcta manipulación de los pedales o contribuyen a un accidente por pérdida de control, el conductor podría recibir una multa. La clave aquí no es el tipo de calzado, sino las consecuencias que puedan derivarse de su uso.

Riesgos asociados a conducir en tacones

Aunque no hay leyes específicas al respecto, conducir en tacones puede ser riesgoso. Cuanto más altos son los tacones, mayor es la probabilidad de que se reduzca la sensibilidad en los pedales y se dificulte el movimiento del pie. En situaciones de emergencia, esto podría llevar a reacciones lentas o inadecuadas. Estos factores, combinados con otras condiciones adversas, pueden resultar en maniobras peligrosas, lo que podría acarrear sanciones.

PUBLICIDAD

¿Conducir en tacones puede es ilegal en otros países?

En contraste con la legislación colombiana, en países como España hay normativas más estrictas sobre el tipo de calzado permitido al conducir. Según el artículo 18 de la Ley de Seguridad Vial, los conductores deben asegurarse de que su calzado no limite su libertad de movimiento. Así, el uso de tacones o cualquier calzado que interfiera con la conducción puede resultar en sanciones.

Las autoridades españolas consideran que los zapatos que no permiten un control adecuado del vehículo, como los tacones altos, representan un riesgo considerable. Esto significa que los conductores que sean sorprendidos utilizando calzado inadecuado pueden ser multados, ya que se prioriza la capacidad de maniobra y control en todo momento.

Así pues, mientras que en Colombia no hay una prohibición directa sobre el uso de tacones al conducir, es fundamental que los conductores sean conscientes de cómo su elección de calzado puede afectar su seguridad y la de otros. Cualquier acción que comprometa la conducción segura puede tener consecuencias legales. Por lo tanto, es recomendable optar por un calzado que garantice un manejo óptimo y seguro del vehículo.