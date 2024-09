Análisis: ¿qué pasa con los cuidadores de perros pitbull y otras razas ‘potencialmente peligrosas’?

El caso del policía de Manizales que le disparó a un perro pitbull que estaba mordiendo a su compañero durante un procedimiento policial reabrió el debate sobre la tenencia responsable de estos animales. Aunque en un comienzo el uniformado fue duramente criticado, la dueña del animal contó que dio la autorización para que le disparara al perro debido a que estaba poniendo en riesgo su integridad y la de los policías.

Según se supo en su momento, el hermano de la mujer habría incitado al perro a atacar a los policías. En las imágenes quedó captado el momento en el que el pitbull atenaza al policía con su mandíbula. Ante el desespero del uniformado, su compañero le disparó.

Para la senadora Andrea Padilla, perteneciente al partido Alianza Verde y conocida por defender los derechos de los animales en el Congreso, este caso fue una “consecuencia de la mala tenencia de estos perros, calificados por la ley como perros de manejo especial”.

“Adicionalmente, en el video en el que se ve este hecho tan dramático y escalofriante, se ve que el perro está sin castrar, que es otra mala práctica de tenencia de estos perritos, cuyo riesgo de agresividad disminuye cuando están esterilizados”, le dijo la senadora Padilla a PUBLIMETRO.

Pero el caso ocurrido en Manizales no fue el único que dejó en evidencia esta problemática social, cuya responsabilidad no sólo les compete a las autoridades, sino también a los ciudadanos. A través de la red social X, la periodista Alejandra Iriza denunció que su perrito fue atacado por otro canino en un parque.

“Hoy un pitbull atacó a mi perrito. La dueña lo tenía sin correa, por suerte lo soltó porque un chico me ayudó, pero lo lastimó. La dueña no se hizo cargo, no me acompañó a la veterinaria. Su excusa: él se crió con niños, es “bueno”. A mi también me mordió. El peor día de mi vida”, sostuvo la periodista.

Así mismo, indicó que el perrito tuvo que ser medicado y quedó bastante afectado por el ataque. Además, señaló que realizó la publicación con el fin de recordarles a las personas que es fundamental tener en cuenta la enorme responsabilidad que implica la tenencia de este tipo de perritos en vía pública.

En efecto, no todas las personas saben que hay normas que deben seguir algunos cuidadores de perros que se consideran “potencialmente peligrosos”, según las leyes colombianas. Así lo establece, por ejemplo, el Código Nacional de Policía.

¿Qué normas deben cumplir los cuidadores de perros de manejo especial?

Por ley, los tenedores de estos perros considerados potencialmente peligrosos tambiéndeben seguir algunas reglas contempladas en el Código de Policía. Entre otras cosas, deben llevarlos siempre con bozal, no deben permitirles a los niños transportarlos y tampoco pueden trasladarlos en estado de embriaguez.

Algunas personas consideran que las agresiones podrían disminuir si se aplican a cabalidad las normas que ya existen. Otras, sin embargo, abogan por fijar controles más estrictos.

Por su parte, la senadora Padilla consideró que las leyes están claras. Entre otras cosas, mencionó que en la actualidad están prohibidos los centros de crianza y la importación de estos perros de manejo especial.

En esa medida, sostuvo que no es claro por qué no se están cumpliendo las normas que ya se encuentran establecidas para estos casos. “¿Por qué, entonces, seguimos viendo estos perros en manos de menores de edad o consumidores de drogas? ¿Por qué seguimos viendo la comercialización de crías? Algo está pasando en la implementación de la norma”, advirtió la senadora.

Vienen varios cambios para robustecer los controles

La senadora Padilla también les hizo un llamado a las autoridades para que hagan que lo establecido en las leyes se cumpla, pero también a los ciudadanos para que mantengan a los perros de cuidado especial. “Ojo, los perritos de manejo especial son para ser queridos, cuidados y protegidos, pero su tenencia exige una seria responsabilidad”, aseguró la senadora.

Así mismo, recordó que hay nuevas normas que podrían mitigar este tipo de situaciones. Por ejemplo, mencionó la ley 2374 de 2024, conocida como “Ley Esterilizar Salva”, que contempla una serie de directrices para controlar la natalidad de perros y gatos. Entre otras cosas, buscan reducir fenómenos como el maltrato, la indigencia y el sufrimiento animal.

La senadora recordó que en esa nueva norma se hace obligatoria la esterilización de perros de manejo especial, también conocidos como perros potencialmente peligrosos, a partir del año 2027.

Adicionalmente, la congresista está impulsando el proyecto de ley Ángel, que lleva el nombre de un perrito que fue víctima de un aberrante caso de maltrato: fue despellejado por un hombre en el municipio de Saboyá, Boyacá. Por ello, la iniciativa legislativa busca endurecer las sanciones contra los agresores que afecten los derechos de los animales.

“Planteamos que las personas que son condenadas por maltrato animal no pueden volver a tener perros, gatos y animales en general en un período de cinco a siete años”, concluyó la senadora Padilla.