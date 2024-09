Video: Pitbull mordió a policía por orden de un hombre y le terminaron disparando para que lo soltara

Un hecho lamentable se presentó en las últimas horas en la ciudad de Manizales, la capital de Caldas, cuando dos policía acudieron a atender un caso de una riña en una vivienda y se encontraron con un perro de raza pitbull. Un video que retrata lo ocurrido se hizo viral en poco tiempo en las redes sociales.

En la grabación, que al parecer fue realizada por uno de los uniformados, se observa cómo un policía está siendo atacado por un pitbull. El animal muerde con fuerza al uniformado en el antebrazo, mientras él trata de soltarse.

“Pídale una ambulancia, una ambulancia”, dice una mujer que está presenciando el caso. Entre tanto, por más de que el policía intenta soltarse, no lo logra. El angustioso video muestra que, en medio del desespero, el uniformado que está grabando la escena le pide a la dueña del animal autorización para dispararle.

“Mujer, ¿da la autorización para dispararle?”, pregunta el uniformado. Entre tanto, otro hombre que al parecer estuvo involucrado en la riña le pide al policía que no lo haga. “No, no me lo vaya a tocar mi patru”, dice el uniformado.

En vista de que su compañero ha sufrido demasiado con el animal y sigue sin liberarse de él, el uniformado toma la decisión de dispararle, ante la mirada atónita de la comunidad que estaba presenciando el hecho.

La Policía dio su versión sobre el disparo al perro pitbull

Poco después de que las imágenes se hicieran virales en las redes sociales, la Policía de Manizalez emitió un comunicado de prensa en el cual se refirió a lo sucedido.

“El día 13 de septiembre de 2024 aproximadamente a las 12:30 PM, uniformados pertenecientes al CAI San Sebastián, fueron informados de una riña en la carrera 1 con calle 48, al llegar al lugar, una ciudadana les manifestó que su hermano se encontraba en alto grado de exaltación tratando de agrediria”, sostuvo la Policía.

Luego, señalaron que el hombre, de 39 años de edad, intentó intimidar a los policías con un cuchillo y, además, incitó al perro pitbull a atacar los unifomados. En efecto, el animal le hizo caso y se abalanzó sobre uno de los policías. La ciudadana que hizo el llamado a las autoridades también habría resultado herida por la mascota.

“Es de resaltar que el compañero de patrulla al ver que el canino nuevamente atacaba al uniformado agotó todos los medios para separarlo y con el fin de prevenir una situación lamentable ya que en el lugar también se encontraba un bebe de 14 meses de nacido como último recurso desenfundo su arma de fuego y propinó un disparo al canino ya que no le queria soltar la mano al uniformado; esto en virtud al artículo 166 y 167 de la ley 1801 del 2016 y resolución 02903 del 2017 uso de la fuerza y empleo de las armas de fuego”, sostuvo la Policía.

El hombre que incitó al perro a morder al policía fue detenido

Así mismo, señalaron que durante el operativo capturaron a dos menores de edad por obstruir la fuerza pública. Mientras tanto, el hombre que “generó” la situación fue trasladado al CTP, pues se encontraba en un “alto grado de exaltación” y había sido el causante de la riña.

“Es de anotar que el uniformado que resultó lesionado en el procedimiento mediante atención y valoración médica le otorgan 5 días de incapacidad”, agregó la Policía en su comunicado de prensa.