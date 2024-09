Amenazaron de muerte a un importante funcionario del Gobierno Petro

La denuncia la realizó la propia Presidencia de la República, la cual informó que a la residencia de un importante funcionario del Gobierno del presidente Gustavo Petro llegaron coronas de flores con mensajes del tipo “descansa en paz”. Aseguran que creen se trataría de amenazas que llegan en contra del funcionario que desde que ocupa el cargo se ha enfrentado a la corrupción en el país. De igual forma, informaron que ya iniciaron las respectivas investigaciones para dar con los responsables de estas amenazas.

El funcionario en cuestión es Andrés Idárraga, quien ocupa el cargo de secretario de Transparencia de la Presidencia de la República. El propio idárraga le confirmó a Caracol Radio que se encontraba en la Casa de Nariño “cuando la señora que nos colabora en la casa me avisa que había llegado una corona, pero yo no entendí a qué se refirió, yo le dije que la recogiera, hubo que pagarla, luego me envía las fotos y se activa todo el procedimiento de seguridad”.

De igual forma, el secretario de Transparencia le aseguró a ese mismo medio que no es la primera vez que lo amenazan en su hogar: “Ya es la segunda amenaza que recibo, la anterior fue en abril del año pasado y es desafortunado porque en este país no deberían pasar estas cosas, obviamente es una situación muy incómoda, triste, sobre todo y que rechazo fuertemente”.

Finalmente, la Presidencia de la República aseguró que esas amenazas no van a frenar la intención del Gobierno Petro de “erradicar la corrupción del país”, lo que además es, según aseguran, uno de los pilares de su administración. También esperan que las autoridades den rápidamente con los responsables de estas amenazas para que sean judicializados, además, también informaron que reforzaron la seguridad del secretario y su familia para prevenir una tragedia.