Estudiante de 13 años sin problemas de disciplina atacó con arma blanca a un profesor

Sobre el mediodía de este lunes, 16 de septiembre, se registró un hecho con un estudiante de 13 años de la Institución Educativa Diego Echavarría Misas, de la comuna 5 (Castilla), de Medellín, que apuñaló al profesor de Física, justo cuando terminó la jornada académica de la mañana.

PUBLICIDAD

Según conoció El Colombiano, los testigos del hecho indicaron que el estudiante se le acercó al profesor y sin pronunciar palabra lo atacó con un arma blanca en varias partes del cuerpo, dejándolo gravemente herido.

Adolescente de 13 años atacó al profesor de Física con un arma blanca en Medellín

El profesor fue trasladado de inmediato al Hospital Pablo Tobón Uribe, en donde fue intervenido quirúrgicamente por las cuatro heridas de arma blanca que recibió en la cabeza y el cuello.

Por su parte, el estudiante no presentaba ningún proceso disciplinario que alertara por su comportamiento, por el contrario, algunos testigos aseguraron que se caracterizaba por tener un buen rendimiento académico.

Por el momento se adelantan las investigaciones que permitan determinar las circunstancias que rodearon la situación que llevó al adolescente a atacar a su profesor.

El secretario de Educación de Medellín, Luis Guillermo Patiño, se pronunció sobre los hechos y dijo que; “de acuerdo a la información que tenemos, el profesor había llegado este año a la institución, no tenía ningún problema, ninguna amenaza, inmediatamente buscamos los rasgos y los antecedentes académicos y disciplinarios del estudiante y no tiene ninguno, es un niño que no ha tenido problemas de disciplina, que no ha tenido problemas de déficit de atención y educativos, entonces eso nos alarma muchísimo más”.

Por ahora, el adolescente que realizó la agresión está bajo disposición del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y de las autoridades competentes que atienden a los menores de edad para realizarle el respectivo proceso de restablecimiento de derechos.

PUBLICIDAD

“Está siendo atendido no sólo por Policía de Infancia y Adolescencia sino que ya está en la jurisdicción de la comisaría de familia por parte también del ICBF y en este momento lo estamos atendiendo tanto a él como a las familias”, agregó el secretario.

Luego de los hechos, la institución educativa suspendió sus labores académicas. Por esta situación de violencia escolar la Secretaría de Educación de Medellín a tomará medidas de vigilancia en 30 instituciones educativas luego de registrarse intimidaciones contra los docentes.