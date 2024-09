Donald Trump es protegido tras reporte de tiroteo cerca de su club de golf en Florida

Un tiroteo fue reportado este domingo en las cercanías del club de golf en West Palm Beach, Florida, donde se encontraba el candidato presidencial Donald Trump. El incidente ocurrió mientras Trump jugaba en el campo, generando preocupación entre sus seguidores y medios de comunicación.

A través de un comunicado oficial, Steven Cheung, director de comunicaciones de la campaña de Trump, informó que “el presidente Trump se encuentra a salvo tras los disparos que se produjeron en su entorno”. La rápida difusión de esta información buscó tranquilizar a los simpatizantes del exmandatario, asegurando que no estuvo en peligro directo.

Donald Trump bajo protección tras tiroteo reportado cerca de su club de golf en Florida

Hasta el momento, las autoridades no han proporcionado detalles adicionales sobre el incidente, y no se ha confirmado si se trató de un evento aislado o de una situación con algún tipo de motivación política. No se han reportado heridos en el lugar.

El club de golf de West Palm Beach es un lugar habitual para Trump, quien lo frecuenta durante sus visitas a Florida. El incidente ha puesto en alerta a las fuerzas de seguridad, aunque hasta ahora no se han dado más detalles sobre los responsables del tiroteo ni las circunstancias que lo rodearon.

Este incidente se produce casi dos meses después de que Thomas Matthew Crooks disparara contra Donald Trump durante un mitin en Butler, Pensilvania, el pasado 13 de julio.

De acuerdo con reportes preliminares de la Policía de Palm Beach, varios disparos fueron registrados en el Trump International Golf Club, donde el expresidente se encontraba alojado durante el fin de semana.

Aparentemente, el tirador huyó del área y hasta el momento no se ha confirmado si los disparos estaban dirigidos específicamente contra Trump o si se trató de un hecho aislado en el campo de golf.

El expresidente estaba jugando al golf en el Trump International Golf Club en West Palm Beach cuando ocurrieron los hechos. El campo fue cerrado de inmediato como medida de precaución, según informó una fuente cercana a CNN.