Maná se pelea con Nicky Jam por su apoyo político a Donald Trump: “No trabajamos con racistas”

El grupo mexicano Maná publicó este domingo, 15 de septiembre publicó un fuerte manifiesto político en el que mostraron su inconformidad hacia las declaraciones y el apoyo político demostrado por Nicky Jam hacia Donald Trump. La molestia ha sido tan grande que incluso bajaron de sus plataformas la colaboración que tuvieron con el reguetonero.

“Durante los últimos 30 años Maná ha apoyado y defendido los derechos de los latinos en el mundo. No existe negocio o promoción que valga más que la dignidad de nuestra gente. Por eso, hoy Maná decidió bajar su colaboración con Nicky Jam de “Pies a Cabeza” de todas las plataformas digitales”, escribió Maná en sus redes.

Cabe recordar, que durante una de sus giras recientes, Donald Trump hizo una invitación especial al cantante Nicky Jam para subir al escenario. Sin embargo, parecía que Trump no estaba muy familiarizado con el intérprete de ‘El Perdón’. Mientras esperaba la aparición del artista, Trump comentaba: “Es una superestrella de la música latina, Nicky Jam. ¿Conoces a Nicky? Está buenísima. ¿Dónde está Nicky? ¿Dónde está Nicky?”, mirando a su alrededor.

Una vez que Nicky Jam subió al escenario, Trump expresó: “Gracias, Nicky. Qué gusto tenerte aquí. Ahora tienes que…” y luego se dio cuenta de su error, exclamando: “Oh mira…” para concluir con: “Me alegro que subiera”.

Maná en conflicto con Nicky Jam por su apoyo a Donald Trump: “No colaboramos con racistas”

A pesar de la confusión, Nicky Jam manejó la situación con profesionalismo, señalando que para él era un honor conocer al presidente, dado que las personas de su origen no suelen tener esta oportunidad. “Tengo suerte de decir esto, te necesitamos de regreso, aparte de eso debo decir esto en español. Han pasado cuatro años y no ha pasado nada, necesitamos a Trump”, dijo Nicky Jam.

Poco después, el cantante bromeó en sus redes sociales sobre el incidente, escribiendo: “Nicky jam la potra la bichota 😂😂😂”. Las reacciones en las redes sociales incluyeron comentarios como: “😂😂😂🤭🤭🤭 yo aquí tratando de no reírme no pude 😂😂😂”, “Tienes que hacer chiste pa’ que los fans piensen que no te dolió la burla” y “El papelazo del añoooo jajajajajajajajajajaja”.

Los fans de ambos artistas esperan que el Nicky Jam se pronuncie sobre la decisión de Maná una de las bandas más legendarias del rock latino.