Petro dijo que tiene derecho a usar la objeción de consciencia tras fallo que le ordena retractarse

Un discurso que realizó el presidente Gustavo Petro en Armenia, Quindío, causó un gran revuelo en la opinión pública durante las últimas horas. Allí el primer mandatario señaló, entre otras cosas, que se estaba preparando un atentado en su contra. En su intervención, criticó a los medios de comunicación e incluso cuestionó una decisión que tomó la justicia en los últimos días.

Entre otras cosas, se estaba refiriendo al expresidente Álvaro Uribe. Según dijo, él mismo le abrió la puerta al exmandatario para entablar un diálogo, pese a que es uno de sus contradictores políticos más acérrimos.

“Yo invité al expresidente Uribe a mi oficina, que fue la oficina de él durante ocho años. A hablar, no a maltratarlos, como él nos maltrató chuzando nuestros teléfonos o diciéndonos terroristas. Y ahí sí no hubo una tutela que dijese que el presidente Uribe tenía que retractarse cuando era una mentira. Ahora las tutelas me dicen que tengo retractarme cuando estoy diciendo verdades”, sostuvo el primer mandatario.

Se refería a un fallo emitido por el Consejo de Estado la semana pasada. Allí le dan cinco días hábiles para retractarse y pedir disculpas públicas por hacer unas afirmaciones contra el hermano del exvicepresidente Germán Vargas Lleras, Enrique Vargas Lleras.

“Para mí es muy fácil decir ‘objeción de consciencia’, que es mi derecho constitucional, porque estoy convencido de que lo que dije es la verdad. Si me hubieran mostrado que no, si me hubieran demostrado que me equivoqué, racionalmente yo lo reconozco como he reconocido muchas veces mis equivocaciones frente al pueblo”, agregó el mandatario. Y sostuvo que este viernes 13 de septiembre se pronunciaría sobre este tema.

El fallo del Consejo de Estado

En efecto, Enrique Vargas Lleras había instaurado una tutela en contra del presidente Petro debido a las afectaciones que le generaban las declaraciones que había hecho sobre su supuesta relación con presuntas irregularidades en la Nueva EPS.

“La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, en sentencia de primera instancia adoptada por unanimidad, decidió amparar el derecho a la honra y al buen nombre de ENRIQUE VARGAS LLERAS en una acción de tutela promovida contra el señor presidente de la República, GUSTAVO PETRO URREGO”, señaló el Consejo de Estado en un comunicado de prensa.