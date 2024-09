Petro atacó otra vez a los medio de comunicación: Cabal lo cuestionó nuevamente

El presidente Gustavo Petro realizó el Encuentro Nacional de Medios Alternativos, Comunitarios y Digitales este en Armenia, Quindío, desde allí, el mandatario habló fuertemente de varios temas que, como se ha hecho costumbre, generaron polémica en varios sectores del país. Desde allí el mandatario le ‘tiró’ a Elon Musk, al mismo estilo de Nicolás Maduro, también habló de un supuesto golpe de Estado e incluso señaló a la prensa del país y habló de los periodistas que son asesinados en el país.

Con respecto al supuesto golpe de Estado, el presidente aseguró que “es un golpe de Estado a la colombiana. Primero desaforaron al presidente que la Constitución protegía, porque había un fuero integral que impide que cualquier instancia administrativa juzgue al presidente y hoy estoy siendo juzgado por una instancia administrativa ilegítima en ese papel, porque tres magistrados firmaron un concepto o un fallo, sin competencia, quitándole el fuero constitucional al presidente de la República, sin ley y sin reforma constitucional alguna”.

Con respecto a los medios de comunicación ‘grandes’ y los periodistas que trabajan para ellos, el mandatario nuevamente los señaló y se atrevió a decir cuales son las razones por las que son asesinados en el país. Petro dijo que en Colombia “no matan al periodista arrodillado, no matan al periodista que solo repite como loro la ideología del dueño del capital, que son sus patrones. No. Matan al que crítica, matan al que devela la desnudez del poder, porque encuentra cómo a nosotros nos gobiernan desde las mafias del narcotráfico”.

Mafe Cabal cuestionó al presidente por sus declaraciones sobre los periodistas del país

Ante esto, la senadora del Centro Democrático y ahora candidata presidencial para el 2026, María Fernanda Cabal, cuestionó al presidente Petro por sus declaraciones con respecto a los medios de comunicación y periodistas del país. “¿Qué dice Petro? Otro ataque y muy grave a los medios de comunicación y sus periodistas”, dijo Cabal. Esto, debido a que Petro dio a entender que los dineros de la mafia con los que se compran votos en las elecciones, son los mismos que financian a esos periodistas y por eso no son asesinados.