“No fue fácil”: Jorge Colmenares contó cómo se enteró que su padre, Luis Alfonso Colmenares, tenía otro hijo

Luis Alonso Colmenares, padre del tristemente fallecido estudiante Luis Andrés Colmenares, hizo una sorprendente revelación: tiene un hijo de un año llamado Jorge Camilo. Esta revelación se dio en medio de una entrevista con la revista Semana. El inesperado anuncio ha generado una serie de reacciones y emociones dentro de la familia Colmenares, especialmente para Jorge Colmenares, hermano de Luis Andrés.

Luis Alonso Colmenares, quien perdió a su hijo Luis Andrés en circunstancias misteriosas el 31 de octubre de 2010, compartió en el programa que la llegada de Jorge Camilo fue el resultado de una relación posterior con otra persona. El nombre del niño, Jorge Camilo, es una combinación de los nombres de sus hermanos mayores, como un homenaje a ellos.

“Mira, lo que te voy a confesar en este momento... Luis ya tiene 14 años de fallecido. Yo tengo un hijo de un año, cumplió un año el 11 de agosto y se llama Jorge Camilo. Se dio la circunstancia, la persona me dijo que estaba embarazada y yo soy provida, y tengo que enfrentar esta situación. Jorge Camilo tiene el nombre de los dos hermanos; yo entiendo que en algún momento también tengo que irme de este mundo, así que ellos deben decidir si lo dejarán solo y los amarré ahí con el nombre de su hermano, Jorge lo sabe”, expresó Luis Alonso Colmenares en el medio citado.

¿Cómo reaccionó Jorge Colmenares tras enterarse de que iba a ser hermano mayor?

La noticia ha sido recibida con una mezcla de sorpresa y dificultad por parte de Jorge Colmenares, el hermano sobreviviente de Luis Andrés. Jorge relató, en la misma revista, que el impacto emocional que le ha causado la noticia de tener un nuevo hermano, especialmente después de haber sido hijo único durante tantos años. “No fue fácil. La verdad no fue fácil desde que yo recibí el año pasado la noticia, porque yo me acostumbré a ser hermano menor. Luego de ser hermano menor, tuve que ser hijo único y ahora después de ser hijo único, paso a ser hermano mayor”, compartió Jorge Colmenares.

El joven también comentó sobre la complejidad emocional de este nuevo capítulo familiar. Aunque reconoce que el nacimiento de Jorge Camilo es una bendición, Jorge admite que no fue fácil aceptar la noticia de manera repentina. “Sé que él va a entender que va a contar con un hermano mayor, como yo conté con un hermano mayor. Cuando lo necesite, ahí voy a estar a su disposición, pero esto no es muy fácil de asimilarlo y más después de todo lo que hemos vivido como familia”, agregó.

La situación se complica aún más por la relación continua entre Luis Alonso Colmenares y Oneida Escobar, la madre de Luis Andrés. Jorge Colmenares relató el desafío de comunicarle a su madre, quien siempre ha mantenido la esperanza de una posible reconstrucción familiar. “No ha sido sencillo, y más por mi mamá también. El hecho de comentarle, o cuando me tocó contarle que mi papá iba a tener un hijo, no fue fácil, porque siempre mi mamá ha sido una esperanzada de que su familia en algún momento se reconstruya, pero creo que a raíz de esto la familia no va a ser lo mismo que intentaba ella en su mente idealizar”, explicó.

Jorge recordó cómo recibió la noticia del nacimiento de Jorge Camilo, un momento que, como él mismo describió, fue un verdadero shock. “Un día yo le dije a mi papá que saliéramos a almorzar y en medio de ese almuerzo me dice: ‘Jorge, te tengo que comentar algo, hace tres días me nació un hijo’. Claro, para mí fue un shock porque venía de un tiempo alejado de mi papá y recibir esta noticia no fue fácil. Y después él me dice: ‘Y te pido que seas tú el que le comente a tu mamá’. Todo ese día pensé en cómo le iba a contar a mi mamá”, relató Jorge.

Jorge Colmenares no ha conocido a su hermano menor de apenas un año de edad

En la misma entrevista, el exconcejal de Bogotá contó que espera poder conocer a su pequeño hermano pronto, pero que aún le cuesta pensar en ello por las implicaciones que trae para su familia, en especial para su madre: “Me gustaría conocer a mi hermano. No he sido capaz de ir a donde está por el sentimiento de dolor que me da; saber que es un entorno que causó la separación de mis padres”, expresó Jorge.