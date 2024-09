Rifirrafe entre Petro y Cabal por el presupuesto Nacional: la senadora dice que no se lo aprobarán

El Gobierno Petro pasó la propuesta al Congreso de la República de incrementar el presupuesto Nacional a 523 billones de pesos, con el que esperan financiar las diferentes políticas públicas, subsidios y programas sociales que ha propuesto el mandatario y su gabinete. Esta propuesta ha generado críticas por el incremento que quiere hacer el presidente Petro, ya que, durante campaña, había asegurado que sería el Gobierno de la austeridad.

A través de su cuenta de X, la senadora y ahora candidata presidencial, María Fernanda Cabal, señaló al presidente de derrochador y aseguró que no le aprobarán la propuesta en el Congreso. “Petro pretende que le aprobemos un presupuesto de $523 billones de pesos. ¿Para más derroche? ¿Para más corrupción? ¡Le diremos que NO! Vean cómo entre el 2023 y el 2025 el gasto de funcionamiento que es burocracia y derroche, crece en 117 billones de pesos”, aseguró Cabal.

Petro le respondió a Cabal por el presupuesto Nacional

De igual forma, desde su cuenta de X, el presidente Petro le respondió a la senadora: “Usted señora es una contradicción en sus términos, la deuda aumenta mi amiga porque Duque sobre endeudo al país y a la deuda externa dejada se le aplica una tasa de cambio más alta y una tasa de interés mundial más alta”. Además, aseguró que “la inversión cae porque en todo reforma tributaria, como la hicimos, aumenta sustancialmente las transferencias a municipios en salud y educación que se contabilizan en funcionamiento, aunque son también inversión”.

Finalmente, el mandatario aseguró que “Ni los gastos en salud, educación y más sueldo a soldados y policías son derroche como usted afirma. Si aumenta la deuda exageradamente y el funcionamiento por aumentar el gasto en salud y educación en los municipios, disminuye la inversión pública nacional. Y lamentablemente el presidente que usted eligió empeñó el país. Si no quiere aprobar el presupuesto hará que caiga más la inversión nacional que es lo que usted quiere. El sectarismo fanático la lleva a destruir el país”.

Cabal le respondió a Petro por el tema del presupuesto Nacional: “Trabaje más y trine menos”

María Fernanda Cabal no se quedó corta y le respondió al mandatario también en X: “Contradictorio usted. Mentiroso que creyó que se podía gobernar con falacias y ahora se da cuenta que una cosa era destruir el país y otra administrar. Prometió no subir el combustible y lo incrementó, prometió no aumentar los peajes y van dos alzas en un año. Trabaje más y trine menos”.