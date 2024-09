Antes de fallecer, Rodolfo Hernández contó cómo le diagnosticaron cáncer: “dijeron que tenía anemia”

La muerte de Rodolfo Hernández, el segundo candidato más votado durante las elecciones presidenciales del 2022, puso de luto al mundo político durante este lunes 2 de agosto. Durante el año pasado se conoció que había sido diagnosticado con cáncer y este año, en una audiencia judicial, él mismo explicó entre lágrimas que se trataba de una enfermedad “terminal”.

Más allá de las especulaciones que ha generado su estado de salud y las razones por las cuales se deterioró en apenas un par de años, Hernández había contado en vida cómo fue que los médicos llegaron a diagnosticarlo con cáncer.

En un video publicado en su cuenta de Instagram, Hernández explicó que el difícil diagnóstico le llegó después de que estaba sufriendo un síntoma relativamente simple. “Me sentía como lleno, pero no un dolor grande, no. Como lleno, cuando usted come más de la cuenta”, explicó en un video publicado en su cuenta de Instagram en junio del año pasado.

Según explicó, acudió al servicio de Urgencias. Le tomaron muestras de sangre y constataron que no estaba del todo bien. “Me dijeron: ‘usted tiene anemia’. ¿Cómo así que anemia? Estaba gordo, cachetón y colorado”, sostuvo. Y le explicaron que esto se debía a que estaba teniendo un sangrado interno que podía ser una úlcera.

¿Qué tipo de cáncer le diagnosticaron a Rodolfo Hernández?

Según explicó Hernández, después de hacerle varios exámenes, identificaron que estaba padeciendo un cáncer de Colon.

Aunque en 2023 aún estaba dando declaraciones optimistas sobre su diagnóstico, lo cierto es que con el paso de los meses la enfermedad que padecía se fue agravando. Así lo dejó entrever el Hospital Internacional de Colombia donde lo atendieron y dieron la noticia de su fallecimiento.

“El Hospital Internacional de Colombia (HIC) se permite informar a la opinó pública que, a pesar de todos los esfuerzos realizados por nuestro equipo médico y asistencial, el ingeniero Rodolfo Hernández Suárez falleció hoy debido a complicaciones de su patología neoplástica metastásica de colon”, explicó la institución sanitaria.

Petro y otros políticos lamentaron su muerte

Entre tanto, el presidente Gustavo Petro y otros líderes políticos escribieron mensajes en sus cuentas de redes sociales para expresar sus condolencias frente a la muerte de Rodolfo Hernández.

El primer mandatario manifestó su pésame con un escueto mensaje publicado en la red social X. “Lamento la muerte de Rodolfo Hernández después de una larga lucha contra el cancér, un abrazo a su familia”, señaló el jefe de Estado.

Quien sí hizo un pronunciamiento más extenso fue el expresidente Álvaro Uribe, quien recordó el apoyo político que le dio a Hernández en vida.

“Nuestro pésame a toda la familia y a sus amigos. Lo apoyamos a la alcaldía de Bucaramanga, nunca lo molestamos, nada le pedimos como él lo reconoció. Los consejos de sus asesores lo llevaron a hacer unas declaraciones en contra mía durante la campaña presidencial. Eso no me dejó huella en vida, menos ante su muerte. Mi respeto”, advirtió Uribe, también en la red social X.