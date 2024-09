Gustavo Petro se solidarizó con la familia de Rodolfo Hernández tras su fallecimiento

El excandidato a la presidencia de la República en 2023, Rodolfo Hernández, falleció este lunes dos de septiembre en el Hospital Internacional de Colombia en Piedecuesta, Santander, tras estar varias semanas en cuidados intensivos, enfrentando los síntomas de un cáncer terminal que padecía. Ante su deceso, el presidente Gustavo Petro se solidarizó con sus familiares.

“Lamento la muerte de Rodolfo Hernández después de una larga lucha contra el cáncer , un abrazo a su familia”, expresó el mandatario, por medio de su cuenta de ‘X’.

Cabe acotar que Hernández fue sometido a una intervención quirúrgica hace tres meses para reducir la masa cancerígena que tenía en su colón, intervención por la que fue llevado a cuidados intensivos y por la que sus familiares pedían con urgencia donaciones de plaquetas. “A pesar de todos los esfuerzos realizados por nuestro equipo médico y asistencial, el ingeniero Rodolfo Hernández Suárez falleció hoy debido a complicaciones de su patología neoplásica metastásica de colon”, fue parte del comunicado emitido por el centro médico instantes después de que se conociera la muerte de Hernández.

Pero Petro no fue el único que mostró sus condolencias con la familia de Rodolfo, ya que el líder del Centro Democrático y expresidente Álvaro Uribe Vélez, también se manifestó por medio de la plataforma de Elon Musk: “Nuestro pésame a toda la familia y a sus amigos. Lo apoyamos a la alcaldía de Bucaramanga, nunca lo molestamos, nada le pedimos como él lo reconoció. Los consejos de sus asesores lo llevaron a hacer unas declaraciones en contra mía durante la campaña presidencia. Eso no me dejó huella en vida, menos ante su muerte. Mi respeto”, expresó el antioqueño.