“Segundas intenciones”: borrador del proyecto de la senadora Isabel Cristina Zuleta que busca reelección de Petro.

La senadora Isabel Cristina Zuleta, miembro del Pacto Histórico, tiene en su poder un borrador de un proyecto de ley que podría permitir la reelección presidencial de Gustavo Petro. La propuesta, que sería presentada en el Congreso en menos de dos semanas, busca reformar varios artículos de la Constitución, incluyendo el artículo 197, que actualmente prohíbe la reelección presidencial a menos que se reforme mediante referendo o asamblea constituyente, según informó la revista Semana.

PUBLICIDAD

El proyecto de Zuleta plantea eliminar esta prohibición, permitiendo la reelección presidencial por dos períodos consecutivos o tres discontinuos. También se propone modificar los artículos 204, 303 y 314, para habilitar la reelección de vicepresidentes, gobernadores y alcaldes bajo condiciones similares.

La iniciativa argumenta que períodos de gobierno más largos podrían consolidar políticas de fondo y que, aunque se acentúe el poder de un grupo político, las garantías para la oposición y la libre elección se mantendrían. Además, se resalta que la reforma no cambiaría el sistema democrático ni las funciones asignadas al Gobierno.

Gustavo Petro ha declarado que no está interesado en reelegirse, pero no ha desautorizado la propuesta de Zuleta, lo que deja abierta la posibilidad de que expresidentes como Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos puedan competir nuevamente por la presidencia en 2026.

“la reelección o no del primer mandatario no altera el sistema democrático adoptado por nuestra Constitución. El Congreso no está modificando las funciones asignadas al Gobierno ni los fines del Estado consagrados en el artículo segundo de la Carta; no le entrega funciones electorales al Presidente de la República ni reduce las garantías a la oposición. La Corte ha sostenido que no hay normas pétreas ni principios intangibles en la Carta, que toda ella es reformable, más no sustituible”.

A juicio de Zuleta, “la reforma propuesta no constituye un cambio en el periodo de permanencia del presidente, que sigue siendo una potestad del electorado. Es en la práctica una ampliación al derecho de ser elegido y, ante todo, al de elegir”.

La propuesta de Zuleta ha generado polémica, especialmente entre los miembros del Centro Democrático, algunos de los cuales ven en esto una oportunidad para revivir la candidatura de Álvaro Uribe. Sin embargo, otros consideran que es un riesgo que podría reabrir divisiones en el país.

En los próximos días, Zuleta buscará el apoyo de otros legisladores para presentar formalmente el proyecto, que de ser aprobado, deberá contar con el aval de la Corte Constitucional. La discusión apenas comienza y promete ser uno de los debates más intensos en el ámbito político colombiano.