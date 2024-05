Análisis: así revivió el fantasma de la reelección presidencial en Colombia

El primer mandatario ha señalado que no está interesado en reelegirse en 2026. Foto: Presidencia

Esta semana se revivió el debate sobre la reelección presidencial en Colombia a raíz de una declaración que hizo la senadora del Pacto Histórico Isabel Cristina Zuleta, quien señaló que ella y otros miembros de esa coalición están impulsando que el presidente Gustavo Petro pueda ser candidato en las elecciones presidenciales del 2026.

PUBLIMETRO se comunicó con la senadora, quien dio detalles de su propuesta. Para empezar, advirtió que considera que la posibilidad de que un gobernante se reelija depende directamente de la construcción de consensos.

“¿Por qué promover esta reelección es tan importante para nosotros? Por varias razones: la primera de ellas es que no le han permitido al presidente Gustavo Petro gobernar. Se ha hecho imposible la gobernabilidad en un país en el que los medios de comunicación, los grandes empresarios y también gran parte de los sectores de las elites exacerban los problemas y disminuyen los avances de este proyecto del cambio”, aseguró la senadora Zuleta.

También explicó que, para ella, se ha presentado una “resistencia al cambio”, aunque la población colombiana ya se manifestó al elegir al presidente Gustavo Petro en los comicios del 2022.

“Nosotros estamos diciendo que esta es la alternativa para darle continuidad a un proyecto político que llegó con gran esperanza de cambio y está llegando a los sectores más alejados de nuestro país con propuestas claras. Pero sectores de la institucionalidad han impedido que esas propuestas avancen”, indicó la congresista.

Su propuesta ha generado división en la opinión pública e incluso causó dudas en los mismos miembros del Pacto Histórico.

El representante a la Cámara de esa coalición David Racero manifestó que no está de acuerdo con la reelección presidencial, pero sí sería partidario de explorar otros mecanismos. “Yo no creo en la reelección, me gusta más la idea de ampliar el mandato uno o dos años más…”, sostuvo Racero a través de su cuenta de X (antes Twitter).

Al que sí le sonó la idea fue al exfiscal general Eduardo Montealegre. En entrevista con Caracol Radio, el exjefe del ente acusador manifestó que el camino podría ser convocar una asamblea nacional constituyente.

“Soy la voz de quienes creen que la propuesta del jefe de Estado de convocar por decreto una asamblea nacional constituyente para extender, entre otros motivos, su mandato presidencial es totalmente legítima”, indicó el exfiscal.

Pese a todo, el primer mandatario ya sentó su posición sobre una posible reelección. “A mí personalmente no me interesa para nada la reelección, pero los que sí se aprovecharon de ella y convocaron a la guerra y a la paz ahora proponen golpes de estado. La razón es una: incumplieron. No sabían lo que firmaron. La declaración unilateral de Estado según la Convención de Viena, obliga a las partes a cumplir lo acordado y a ajustar la normatividad interna para garantizar el cumplimiento. Nos quedan tres tareas:. Leer la convención de Viena, leer el acuerdo de Paz y cumplir”, escribió el presidente Petro en X.

El docente e investigador de la Universidad Externado de Colombia Jorge Iván Cuervo aseguró que hay dos caminos para impulsar la reelección. Uno de ellos es a través de una Asamblea Nacional Constituyente, tal como lo mencionó Montealegre, y otro es por medio de un acto legislativo que permita modificar la Constitución. Ambos deben pasar por el Congreso.

Cuervo recordó que una situación similar ya se presentó cuando el expresidente Álvaro Uribe estaba en su primer mandato (entre 2002 y 2006), pues después de que se habilitó la reelección presidencial él mismo se presentó a las votaciones, consiguió la victoria y tuvo un nuevo mandato (entre 2006 y 2010).

El académico señaló que hacer una reforma constitucional hoy podría tener consecuencias insospechadas debido a que se abriría la puerta para que otros expresidentes también vuelvan a ser candidatos presidenciales.

Sin embargo, para el experto el hecho de que el Legislativo apruebe un cambio tan profundo en las reglas de las elecciones presidenciales es una posibilidad lejana en el contexto político actual. “No creo que el gobierno tenga la fuerza en el Congreso para aprobar una reforma constitucional de esa naturaleza”, explicó Cuervo.

Centro Democrático negó que esté impulsando la reelección por su lado

En medio de estas discusiones, empezó a circular una versión de que algunos congresistas del Centro Democrático estarían interesados en impulsar un proyecto de acto legislativo con el fin de permitir que otros expresidentes puedan regresar al poder.

Sin embargo, el Centro Democrático les salió al paso a estas versiones y, a través de un comunicado, indicó que no están impulsando ningún proyecto para avalar las reelecciones presidenciales en Colombia.

“El Centro Democrático expresa que es totalmente falso que se vaya a presentar un proyecto de Acto Legislativo para revivir la reelección de expresidentes. No es cierto que alguno de sus congresistas tenga un proyecto en tal sentido, y menos, que vaya a ser presentado al Congreso de la República”, indicó el partido político.