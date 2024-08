“Mamá, me estoy muriendo”: Médico asesinado por su pareja, hizo videollamada a su madre mientras moría

Wilson Eduardo De Jesús Royero Díaz, un joven médico de 26 años, perdió la vida tras ser atacado con un arma blanca, presuntamente por su pareja sentimental, Ximena Martínez Jaramillo, de 37 años, quien ha sido detenida por la policía.

PUBLICIDAD

Los informes iniciales indican que el incidente tuvo lugar el domingo 18 de agosto de 2024, en un hotel del municipio de Anzá, al occidente de Antioquia. Según la Fiscalía General de la Nación, una discusión entre Royero y Martínez escaló rápidamente, llevando a la presunta agresora a utilizar un cuchillo para atacar a su compañero. Las heridas en el pecho resultaron fatales, y el joven médico falleció a causa de la gravedad de las lesiones.

“El ente acusador evidenció que el día de los hechos se presentó una discusión entre la pareja. En medio de la riña la ahora procesada habría tomado un arma cortopunzante con la que se cree agredió a su compañero sentimental, un médico de 26 años. La gravedad de las lesiones en el pecho le causó la muerte a la víctima”, indicó la Fiscalía.

Por su parte, la Alcaldía Municipal emitió un comunicado en el que lamentó los hechos y mostró su solidaridad con la familia del médico: “La Administración Municipal de Anzá, en cabeza del alcalde Juan Guillermo Hincapié, lamenta profundamente el fallecimiento del doctor Wilson Royero Díaz, quien se desempeñaba como médico en la ESE Hospital San Francisco de Asís de nuestro municipio. Nos unimos al dolor que embarga a su familia, amigos y colegas en este momento tan difícil. Su dedicación y compromiso con la salud de nuestra comunidad siempre serán recordados con gratitud y respeto. Enviamos nuestras más sentidas condolencias y acompañamos a su familia en su duelo. Que su alma descanse en paz”.

La acusada de asesinar al médico de 26 años no aceptó los cargos

Tras recibir el reporte del homicidio, las autoridades procedieron a capturar a Martínez. La mujer, que presentaba una lesión en el rostro, alegó inicialmente que su acción había sido en defensa propia. Sin embargo, la Fiscalía ha decidido imputarla por el delito de homicidio simple. Aunque la acusada ha negado los cargos, el juez de control de garantías ha dictado una medida de aseguramiento consistente en detención domiciliaria mientras se desarrolla el proceso judicial.

Así fue la última llamada del médico de 26 años con su mamá, antes de morir

El caso ha conmocionado a la comunidad y a los seres queridos del médico fallecido. El cuerpo de Royero fue trasladado a su ciudad natal, Barranquilla, donde familiares y amigos le dieron el último adiós. Rosemary Díaz Meza, madre del joven médico y enfermera jefe del Hospital Niño Jesús, compartió con Caracol Radio el doloroso momento en que recibió la última videollamada de su hijo. Según Díaz, a las 3:16 de la mañana del domingo, Royero le informó con angustia que sentía que se estaba muriendo.

“Eran las 3:16 de la mañana del domingo. Yo estaba en turno porque me desempeño como enfermera jefe del Hospital Niño Jesús. Recibo una videollamada de mi hijo y las palabras fueron: mamá, me estoy muriendo… Veo a mi hijo lleno de sangre, la señora le quita el celular a mi hijo. Yo le pregunto que pasó y ella me dice que él se había caído y después cerró la llamada”, relató la madre del médico.