Mamá de médico asesinado presuntamente por su pareja pide justicia: le dieron domiciliaria a la novia.

El asesinato del médico barranquillero Wilson Eduardo De Jesús Royero Díaz en Anzá, Antioquia, ha generado un profundo dolor e indignación, especialmente tras la decisión judicial de otorgar detención domiciliaria a Ximena Martínez, presunta responsable del crimen. Rosemary Díaz Meza, madre de la víctima, expresó su inconformidad con esta medida, señalando que es inaceptable que alguien capturado en flagrancia y acusado de un acto tan violento reciba tal beneficio.

Durante un plantón en protesta por la decisión, Rosemary manifestó su frustración: “Nos dijeron que tenía detención domiciliaria y me opongo a esa decisión. No entiendo cómo es posible que una persona que mató a mi hijo con tanta sevicia y que incluso lo admitió públicamente pueda estar en casa por cárcel”. Según Rosemary, Ximena Martínez no aceptó los cargos y se declaró inocente, lo que ha intensificado el dolor y la rabia de la familia.

Rosemary, enfermera jefe en el Hospital Niño Jesús, ha pedido junto a sus hijas y colegas del joven que se haga justicia por la muerte de su hijo. Recordó a Wilson como una persona sin maldad, un hombre lleno de sueños y metas, que siempre quiso servir a la sociedad. “Él era mi hijo consentido, lo cuidábamos y protegíamos. Era una persona humilde, sencilla y respetada. No puedo comprender cómo alguien pudo arrebatarle sus sueños, sus aspiraciones de especializarse y crecer profesionalmente”, dijo con voz quebrada al portal Zona Cero.

La madre, en medio de su dolor, hizo un llamado a las autoridades para que se haga justicia y el caso no quede impune. “Es muy duro ser madre en este momento, haber educado a nuestro hijo y verlo crecer solo para que su vida sea truncada de esta manera. Pido a la Fiscalía y a la justicia que tomen control de esta situación. No podemos permitir que esto quede impune”, concluyó Rosemary, con la esperanza de que el sistema judicial actúe con firmeza en memoria de su hijo.

La Fiscalía ha revelado detalles sobre el trágico incidente que culminó en la muerte de Wilson Eduardo De Jesús Royero Díaz, un médico de 26 años en Anzá, Antioquia. Según las investigaciones, la noche del crimen se desató una discusión entre Royero y su pareja, Ximena Martínez. Durante la riña, se presume que Martínez, en un acto de violencia, tomó un arma cortopunzante con la que agredió a Royero, causándole heridas mortales.

Royero, gravemente herido, fue trasladado de urgencia al hospital de Anzá. A pesar de los esfuerzos médicos, las lesiones resultaron ser demasiado severas, y el joven perdió la vida poco después de su llegada al centro asistencial.

Martínez Jaramillo, una auxiliar contable de 37 años, fue detenida por la Policía Nacional tras ser señalada como la principal sospechosa en el homicidio del médico barranquillero Wilson Eduardo De Jesús Royero Díaz. Según informes, Martínez presentaba “una lesión en el rostro” al momento de su captura, lo que ha sido un detalle clave en las investigaciones sobre lo ocurrido.

La Fiscalía imputó a Martínez el delito de homicidio simple, una acusación que la señalada no aceptó durante la audiencia. Esta negativa ha generado aún más tensión entre los familiares de la víctima, quienes claman por justicia y exigen que el caso no quede impune.