Llueven críticas al presidente Petro por discurso de “odio” a los que le gritaban “fuera Petro”: “asesinos y ricos”

El presidente Petro sigue causando polémicas con sus declaraciones, incluso, en los últimos días, se atrevió a clasificar a las personas que le gritaban mientras estaba en una asamblea, lo cual ha generado un sinfín de críticas.

PUBLICIDAD

El evento era la asamblea nacional de Colombia Humana, en la que el presidente estaba dando su discurso y respondió a las personas que le gritaban “fuera Petro”.

“No le gritan a Petro los rucos del país “fuera Petro”. No están reproduciendo el mismo mensaje que lanzaron cuando mataron a 5.000 militantes de la Unión Patriótica, son los asesinos los mismos que gritan fuera Petro. No se pueden aguantar que alguien con café de leche en la piel y que no es de sus familias y que no le interese ser de sus familias”, indicó el mandatario.

En su discurso, el presidente Petro también indicó que están intentando que en el país no vuelvan a tener mayorías pero que ellos deben enfrentar esta realidad. “Se les ha exigido hablar de tú a tú, mirando a los ojos y de frente, y no con la puñalada trapera a la que estaban acostumbrados”.

En redes sociales no disculparon al presidente y le llovieron las críticas. “El mismo discurso de víctima, este tipo sí es un pelo*** pero aún más lo que lo siguen”, “yo no soy rico ni asesino y digo Fuera Petro. Al dizque presidente se le olvida que es un guerrillero y genocida que ahora se las da de santo”, fueron algunos de los comentarios.