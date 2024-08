“Yo no confío en los negros”: le dijo un Policía a un ciudadano en Cali en medio de un procedimiento

Aunque parezca mentira, en un país tan diverso como Colombia aún se presentan actos racistas en contra de varias comunidades en el país, la intolerancia y la falta de educación por gran parte de la población genera que se produzcan y repliquen actos racistas en contra de comunidades enteras por el simple hecho de ser de tez oscura. El más reciente caso se presentó en la ciudad de Cali, donde en medio de un procedimiento por un robo que se había presentado en la zona, dos agentes de la Policía de la ciudad detuvieron a dos personas y se desató una fuerte discusión.

En redes sociales se viralizó un video en el que se ve a un ciudadano discutiendo con dos Policía adscritos a la ciudad de Cali. En el vídeo rápidamente se pone en contexto la situación, “¿usted me ve cara de ladrón a mí?”, dice el ciudadano. El agente de Policía, en un tono bastante agresivo le responde diciendo, “acababa de decirlo (el ciudadano) estoy robando con alguien, ojalá lo vea robando por acá”. El ciudadano, bastante preocupado por los señalamientos del oficial responde, “que culpa tengo yo si por acá andaban robando”.

Los agentes siguen insistiendo en que le ciudadano había admitido estar robando en la zona, a lo que el ciudadano les responde, buscando esclarecer el malentendido, “acabé de decir, acabaron de robar ahí. No cambie las cosas hombre”. La discusión sigue entre las tres personas y el ciudadano cuestiona el accionar de los dos agentes de la Policía, “no es eso, es que yo en la Policía no confío, agente yo en la policía no confío”. En ese momento, uno de los dos agentes, notoriamente molesto, le responde contundentemente al ciudadano, “y nosotros no confiamos en los negros. ¿Entonces?”.

Ante esto, el ciudadano bastante sorprendido por la respuesta de uno de los dos agentes le responde, “lo invito a que lea el artículo 33 de la Ley 70, pa’ que se lo lea. Esta haciendo un acto racista”. Ante esto, el agente de Policía le dice al hombre, “¿y usted no sabía que por ley si usted ve que están cometiendo un crimen usted tiene el derecho de ayudar?”. El ciudadano tranquilo por su actuar responde, “¿y qué hice? Llamé a la Policía”. La discusión sigue, pero lo que llamó la atención fueron las declaraciones de uno de los dos agentes de tránsito.

En redes sociales piden que el agente sea castigado de manera ejemplar por su cuestionable accionar, también les piden a las autoridades revisar la educación que se le brinda a los agentes de Policía, ya que, si supuestamente están para proteger a todos, no pueden tener actitudes racistas en contra de nadie.