Video: vendedor de ostras en playas de Cartagena intentó “tumbar” a turista colombiana

Un nuevo caso de intento de estafa se conoció en las playas de Cartagena, donde en esta ocasión una turista colombiana denuncio a través de un video que fue compartido en redes sociales, que un vendedor de ostras trató presuntamente de “robarla”.

En el clip, la mujer argumenta que el comerciante llegó hasta su carpa a ofrecerle una prueba “gratis” de ostras y ante la negativa de ella y su acompañante, el hombre insistió, por lo que terminaron probando la degustación; sin embargo, el mismo vendedor continuó ofreciéndoles su producto y al final les terminó cobrando una suma de $40.000.

“Cómo va a ser posible que yo vengo a Cartagena y uno de los vendedores me ofrece un ostra, (...) después me dice que no la bote porque después de esa ostra hay otra ostra y luego me dice lo mismo, después de la ostra hay otra, entonces me engañó con una sola ostra y ahora me la quiere venir a cobrar. Me enredó de la peor manera porque no me habló claro luego de que nosotras ya le habíamos dicho que no. Ahora me quiere cobrar 40 mil pesos, yo de dónde voy a sacar 40 mil porque así no se vende”, dice la mujer denunciante.

Al finalizar el video, la turista lo expone diciéndole “así no se vende” al mismo tiempo que lo amenaza con llamar a la policía.

“Cómo viene uno a vacacionar acá, cómo viene uno a relajarse si los vendedores lo tratan a uno de esta manera. Un lugar turístico, Cartagena tan hermoso que es no es para que lo dañen de esta forma”, finalizó comentando la mujer.

Desde el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo en compañía con la Alcaldía de Bogotá, han realizado estrategias para atacar esta problemática y proteger los derechos del consumidor, uno de ellos es el decreto 003 de 2024, allí la administración local enumeró tres puntos para que los establecimientos comerciales no abusen y estafen al turista.