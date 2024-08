¿Quién es Carlos Andrés García, el otro hermano de Jhonier y Mauricio Leal que también está preso?

Aunque ya han pasado tres años del asesinato del reconocido estilista Mauricio Leal y su madre, Marleny Hernández, hoy nuevamente el caso vuelve a tener la atención de la opinión pública, ya que se publicó un video donde se ve a Mauricio minutos antes de su muerte, grabándose y herido en su estómago. El clip ha conmocionado al país tanto por las fuertes imágenes pero también por lo que dice el peluquero, donde se echaría la culpa del homicidio de su madre y de las lesiones que se hizo.

Cabe señalar que por este hecho, ya fue condenado Jhonier Leal a 55 años de cárcel por el doble homicidio ocurrido el 21 de noviembre de 2021, en Bogotá.

No obstante, el medio de comunicación que dio a conocer el mencionado video, Focus Noticias, aseguró que fue el medio hermano de Jhonier y Mauricio e hijo de Marleny Hernández, Carlos Andrés García, quien le solicitó al fiscal del caso, Mario Burgos, que el celular de su hermano sea entregado a los abogados defensores. Todo parece indicar que el material audiovisual no hizo parte de los elementos de investigación que condenaron a Jhonier.

¿Quién es Carlos Andrés García, el medio hermano de Jhonier y Mauricio Leal?

Carlos Andrés García es medio hermano de Jhonier y Mauricio Leal, se conoce que el hombre es hijo solamente de Marleny Hernández, su nombre se dio a conocer en el año 2023, luego de que una mujer cercana a la familia lo nombrara en una audiencia, como un posible sospechoso de los asesinatos, en aquella oportunidad el testimonio de la mujer fue:

“Antes de morir ellos, hablé como cuatro o tres meses antes con ella y estaba muy preocupada. Ella me dijo que Andrés la llamaba y que la estaba sobornando: ‘O me das plata o te secuestro a Mauro’. Eso fue lo que ella me dijo, que le tenía odio a Mauro”, señaló la mujer de nombre Francisca Teresa Muñoz.

Sin embargo, las investigaciones avanzaron y no encontraron las pistas que demostraran que Carlos Andrés García tuvo que ver en el doble homicidio.

Carlos Andrés García cumple una condena de 15 años de cárcel por haber abusado sexualmente de una menor de 14 años. Actualmente está recluido en el centro penitenciario de Jamundí.