Salvoconducto SC2 permite a personas migrantes venezolanas obtener atención en salud en Colombia.

El salvoconducto SC2 es un permiso temporal que brinda a cualquier extranjero estadía regular en el territorio colombiano. Lo expide Migración Colombia, por periodos máximos de 30 días, prorrogables hasta por 30 más en casos especiales, y puede ser utilizado por potenciales beneficiarios del régimen subsidiado de salud.

No es un documento que permita trabajar formalmente en el país, pero sí acceder a ciertos beneficios en salud a personas de cualquier nacionalidad que se encuentren en Colombia.

Tatiana Vergel Fonseca, abogada y asesora del área jurídica, del Centro Intégrate de Barranquilla, explica en detalle cuáles son los requisitos para acceder al salvoconducto, qué beneficios tiene y habla de casos en los que ha facilitado la atención de personas que la requerían, incluso en situaciones de riesgo o de pacientes de enfermedades catastróficas.

A los Centros Intégrate que existen en el país se puede acudir en busca de asesoría para el trámite de este documento de manera completamente gratuita.

¿Cómo se realiza el trámite para solicitar un Salvoconducto SC2 en los Centros Intégrate?

Nosotros realizamos solicitudes de refugio, que es un documento conocido como Salvoconducto SC2, que permite al solicitante de cualquier nacionalidad permanecer en Colombia de forma regular. Este proceso se conoce como una solicitud de refugio. Esta solicitud la puede hacer cualquier extranjero de cualquier país que esté en el país de forma irregular o que se le haya vencido su visa.

Si es un connacional venezolano que nunca sacó su Permiso por Protección Temporal (PPT), en el Centro Intégrate hacemos todo ese trámite para solicitar un refugio en Colombia, que tiene varios requisitos que las personas deben cumplir, ya sea por temas humanitarios, porque es perseguida política, por alguna condición de salud y a la vez económica y no podía seguir en el país de origen. Depende de las características de la situación de la persona se le hace la solicitud de refugio.

Hay muchas solicitudes por salud y enfermedades catastróficas como VIH, hipertensión, diabetes, cáncer, operaciones y afecciones en las que la vida de la persona está en peligro. Debe tener menos de tres meses de haber ingresado a Colombia de forma irregular o regular, o que se le hayan vencido sus documentos. Lo puede presentar con máximo dos meses de estadía en Colombia, ya sea en forma regular o irregular. Si lleva más tiempo en el país, lo puede presentar, pero se debe justificar muy bien por qué no lo hizo antes. Normalmente es por desconocimiento del trámite.

¿Cuáles son los requisitos para que una persona pueda solicitar el Salvoconducto SC2 por temas de salud?

Que la persona esté de forma irregular en Colombia y que tenga unas características como tener una enfermedad grave o catastrófica, o que haya sido un perseguido político en su país, que tenga condiciones económicas que no le permitan estar en su país y que tenga una vulneración de derechos en salud.

Deben tener su cédula venezolana o su documento de identidad que le garantice que tiene una nacionalidad de cualquier país en el mundo. También debe presentar sus historias clínicas y exámenes que puedan demostrar por qué salió de su país por un tema de salud debido a la vulneración de sus derechos, y una foto 3 por 4 fondo azul.

Después, se va a una entrevista con la Comisión Nacional para los Refugiados (CONARE), que entrega la calidad de refugiado en Colombia. Todos estos trámites los realizamos desde los Centros Intégrate.

¿Cómo se determina la condición de un refugiado en Colombia?

En la Comisión Nacional para los Refugiados (CONARE), que es un área de la Cancillería, se tramitan todas las solicitudes de refugiados. Allí se estudian esas solicitudes que enviamos desde los Centros Intégrate. Para enviar esa solicitud de refugiado hay un formulario, para una sola persona, por familia y de prórroga. Estos dependen de la necesidad que tenga la persona que lo solicita.

Los de salud se solicitan para una sola persona, y hay otros para proteger su núcleo familiar por temas de guerra en sus países o si se trata de perseguidos políticos. Depende de la necesidad de las personas solicitantes.

Los refugiados son aquellos que necesitan una protección internacional porque salen de sus países por diferentes motivos, como una vulneración muy alta de derechos humanos. Estas personas no quieren acogerse a esta protección en sus países, debido a diversas situaciones que los llevaron a salir de urgencia de sus países, como los perseguidos políticos, por ejemplo, que tienen en riesgo sus vidas.

En los casos de salud, por la vulneración a los derechos de salud, como en Venezuela, donde no encontraron esa protección en salud que necesitaban para que su vida continuara con dignidad. Hay casos de salvoconducto que se dan de esta forma.

Hay dos tipos de casos que cobijan la protección en salud: uno que expide Migración Colombia para que puedan hacer un trámite migratorio, ya sea porque se venció la cédula de extranjería o para solicitar una visa que dan el plazo de un mes, y están estos salvoconductos que derivan en una solicitud de refugio en Colombia porque, por ejemplo, estas personas, si regresan, no tienen acceso a un tratamiento efectivo para cáncer o VIH, o pueden perder un órgano vital y morir, entre otras causas.

¿Cómo es el proceso para solicitar un Salvoconducto SC2 en los Centros Intégrate?

Todo aquel que llega al Centro Intégrate tiene que pasar por una gestión de caso, basada en la escucha activa de los gestores de caso. Allí se detectan las necesidades de estas personas y de su núcleo familiar. Con esta información, nosotros empezamos a direccionar para los servicios que tenemos en el Centro Intégrate o a los servicios de aliados con cooperación internacional que están presentes en el territorio.

Cuando detectamos que hay una necesidad en salud, lo primero que hacemos es enviar una Brima, una Brigada Médica de Atención en Salud, que se da en forma gratuita para migrantes irregulares dentro del Centro Intégrate y les entregamos medicamentos.

Una vez pasa por la Brima, obtenemos una historia médica, que depende del diagnóstico de la persona en la valoración médica, y lo enviamos a una solicitud de salvoconducto con el área jurídica, porque se hace necesario preservar los derechos humanos de esta persona y la vida está conectada al derecho a la salud.

Si no tengo salud, no tengo dignidad humana y, por ende, no tengo vida. Aquí, lo que tratamos de preservar son esas condiciones mínimas para que esta persona, tras haber sufrido un duelo migratorio, no vea deteriorado su derecho a la vida. Esa garantía la tenemos con las solicitudes de refugio. Va a estar de manera regular y tendrá acceso a salud.

¿Qué casos de éxito ha manejado recientemente para la aprobación del Salvoconducto SC2 por temas de salud?

Nosotros tuvimos un caso de un adulto mayor llamado Jaime**, de 70 años, que tenía una afección en los ojos con cataratas muy avanzadas. Llegó con su esposa, también una adulta mayor. Nos mostraron todos los documentos y le habían negado una prórroga porque los documentos estaban mal redactados. Revisamos ese salvoconducto y le escribimos nuevamente a la CONARE.

Explicamos que el solicitante tenía un caso de cataratas y que ya venía con un salvoconducto y que había que hacer esa prórroga porque necesitaba una operación para no degradar su dignidad. Además, había sufrido una caída y tenía una fractura de cadera.

Se le solicitó a la CONARE ese salvoconducto y le dieron su prórroga de hasta 180 días. Una vez vencidos los 180 días, un mes antes deben presentarse en el Centro Intégrate para volver a hacer la asesoría.

Todo este trámite es gratuito. Nosotros nos encargamos de asesorar a las personas y apoyarlas con los documentos para su diligencia, y se envían desde el correo electrónico del usuario, no con firma de abogados ni de un tercero, porque esta solicitud es personal y gratuita que se les brinda a los migrantes de cualquier nacionalidad. Nosotros hacemos toda la asesoría, la revisión de la documentación, los trámites y el monitoreo del caso en el Centro Intégrate.

¿Han tenido que atender casos de niños que necesitan un Salvoconducto SC2 con urgencia?

Otro caso que tuvimos fue el de Roberto**, un niño de nueve años que tenía una afección en sus riñones y llegó con su abuela al Centro Intégrate en una situación de migración irregular. Hay que recordar que todavía el estatuto está abierto para niños y se le expidió su (PPT) Permiso por Protección Temporal, pero hubo una demora y no podía acceder a la atención.

Lo llevamos a los centros de salud del Distrito de Barranquilla, a los Pasos y Caminos, y se atendió por urgencias. Solicitamos un salvoconducto de urgencia en Migración Colombia por temas humanitarios para poder empezar el tratamiento porque el niño estaba en peligro de perder un riñón y su vida estaba en riesgo.

Había que hacerle varios procedimientos. Empezamos dos procesos: el primero, lo enviamos a Acnur porque necesitábamos una ayuda económica, debido a que estaba bajo el cuidado de una adulta mayor que no podía trabajar porque no estaba regularizada y además el gasto en medicamentos era muy alto.

Acnur cubrió un apoyo económico y después empezamos el trámite de hacer una prórroga en el salvoconducto mientras se le expedía su PPT, porque tuvo que practicarse una operación de riñón y las consultas.

No solo hicimos el trámite en salud, además lo matriculamos en una Institución Educativa Distrital, le conseguimos uniformes y, con la Fundación Pies Descalzos, le conseguimos unos kits con maletín, cuadernos y todo para que fuera acogido en su colegio en Colombia, y solicitamos una priorización de su PPT en el país. Ahora Roberto está regularizado, estudiando y mejoró su calidad de salud.

¿Cuánto tiempo demora la expedición de un salvoconducto SC2?

Entre 30 y 45 días hábiles está la expedición. Sin embargo, CONARE está optimizando los tiempos para que los trámites sean más rápidos. En casos como el del señor Jaime, se expidió en menos de 15 días hábiles. Para el mes de junio llevamos expedidos 12 salvoconductos en el Centro Intégrate en Barranquilla aprobados. Este mes tenemos un promedio de entre 50 a 60 salvoconductos aprobados por diversos motivos, entre ellos protección al derecho a la salud, para aquellos que no alcanzaron a regularizarse y persecución política. Actualmente, hay nueve Centros Intégrate en Colombia donde se prestan estos servicios en forma gratuita.

Esta entrevista y los talleres sobre narrativas periodísticas se realizaron gracias al generoso apoyo del pueblo de Estados Unidos a través de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). Los contenidos son responsabilidad de sus autores y no representan necesariamente los puntos de vista o posiciones de USAID o del gobierno de Estados Unidos.

* Periodista participante en los talleres de formación en narrativas periodísticas inclusivas sobre migración y salud lideradas por el Programa Comunidades Saludables de USAID Colombia.

** Nombres cambiados para proteger la intimidad de las personas involucradas.

Los talleres de formación en narrativas periodísticas inclusivas sobre migración y salud fueron realizados en 11 ciudades por el Programa Comunidades Saludables de USAID en alianza con Colprensa y MigraVenezuela.