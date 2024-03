Así funciona el Centro Intégrate en Barranquilla, que cumple un año de atención

El 28 de febrero se celebró con gran éxito el evento “Intégrate Avanza”, un espacio dedicado a compartir los logros alcanzados por el Centro Intégrate Barranquilla durante su primer año de funcionamiento en la ciudad. Desde su apertura en marzo de 2023, el centro ha impactado positivamente en la vida de 10.910 personas, brindando un total de 17.660 atenciones.

Más de 100 personas, incluyendo representantes de la sociedad civil, cooperación internacional, empresas y ciudadanía en general, se unieron al evento. Además, dos lideresas comunitarias y un líder compartieron detalles sobre los desafíos enfrentados por la población migrante en Barranquilla, así como los beneficios derivados de su experiencia en el Centro Intégrate.

“El Centro Intégrate es fundamental porque es un espacio seguro e incluyente para la protección y garantía de derechos y para el acceso de servicios que centraliza la oferta institucional de los aliados de la cooperación y el sector privado para generar un proceso de mayor integración, mejor servicio y una mejora en la calidad de vida a toda la población beneficiaria de la ciudad de Barranquilla”, dijo a PUBLIMETRO, Pablo Zuluaga, coordinador del Centro Intégrate en Barranquilla.

El Centro Intégrate presta una oferta de servicios consolidada a partir de alianzas con entidades públicas, privadas, de cooperación internacional y organizaciones de la sociedad civil. Los servicios a los que podrán acceder los visitantes incluyen regularización migratoria, atención y afiliación a salud, acceso a cupos escolares, rutas de empleabilidad y emprendimiento, atención psicosocial, asesorías jurídicas, rutas de prevención contra la trata de personas y violencia basada en género, entre otros.

“Intégrate Avanza fue un espacio para mostrar los resultados del Centro Intégrate en Barranquilla, a todos nuestros aliados de la cooperación de la institucionalidad, del sector privado y público a una serie de espacios de intervención cómo unos paneles de beneficiarios y también actores claves de la integración socioeconómica, cultural y urbana en la ciudad de Barranquilla” , explicó Zuluaga.

De igual forma, se llevó a cabo el panel “Construyendo puentes, generando oportunidades”, donde representantes de organizaciones sociales, academia y sector privado, dieron sus puntos de vista acerca de las oportunidades de la migración y los procesos de integración desde cada una de sus especialidades.

“Tuvimos la oportunidad de escuchar las experiencias de los beneficiarios en el trabajo, con el Centro Intégrate en sus comunidades, escuchamos a Jair de la comunidad del Barrio Me quejo, del asentamiento Loma Roja a Mariana del barrio La Loma y a Gabriela del barrio 7 de Abril, que han venido trabajando con el Centro Intégrate en una serie de servicios y articulaciones para su comunidad”, contó el coordinador de Intégrate Barranquilla.

Jornadas de atención y servicio en Barranquilla

Durante el mes de febrero, se llevaron a cabo cuatro ferias extramurales en colaboración con la estrategia PIO (Punto de Información y Orientación) de CIDEMOS y UNICEF. El modelo PIO busca ofrecer una atención integral a la primera infancia migrante y a las comunidades de acogida, fortaleciendo sistemas y proporcionando apoyo directo a madres, cuidadores y familias para garantizar servicios integrados beneficiosos para la primera infancia.

Estas ferias tuvieron lugar en los barrios Pinar del Río, La Playa, Los Ángeles III y Santa María, brindando servicios como asesoría jurídica, orientación en emprendimiento y empleabilidad, afiliación en salud, espacios protectores para niños y niñas, y un Punto Visible de Migración Colombia para regularización.

Desde el año 2023, el área de inclusión económica del Centro Intégrate Barranquilla organiza mensualmente jornadas de hábitos saludables y empleabilidad. Estas actividades buscan orientar a los usuarios y usuarias para que la búsqueda de empleo sea más efectiva y oportuna.

Gisselle Rodelo Segura, profesional de medios de vida para Heartland Alliance, lideró un taller de apoyo psicosocial y salud mental para la población migrante, colombianos retornados y la comunidad de acogida en búsqueda de empleo. El objetivo fue reconocer y abordar los estados emocionales y de ánimo asociados con la búsqueda de empleo, la elaboración de hojas de vida, entrevistas y pruebas psicotécnicas. Con herramientas prácticas, los participantes aprendieron a gestionar las emociones vinculadas a este proceso.

Luis Eduardo Escorcia, un joven barranquillero, participó en esta jornada y expresó su satisfacción: “La jornada estuvo excelente y didáctica, se nota el profesionalismo de las personas que nos orientaron. Aprendí muchos consejos para enfrentar una entrevista de trabajo y los aplicaré en mi vida laboral y personal”.

Moisés Gómez, un joven migrante de 26 años que reside en Barranquilla desde hace 6 años, también compartió su experiencia. Había conocido el Centro Intégrate en una feria extramural en el barrio La Paz en 2023. “Vine por una necesidad y terminé cubriendo otra. Cada institución participante en el evento me enseñó que si no tenemos una mentalidad positiva al buscar empleo, no funcionará. Nuestra salud debe estar en orden para poder continuar nuestra vida”, destacó Moisés, quien estudió Ingeniería de Petróleo y tiene un emprendimiento llamado ‘Dulceart.col’.

La jornada contó con la participación de aliados como ISRAAID, ALITIC, Heartland Alliance, Consejo Danés para Refugiados y el Centro de Oportunidades. Para conocer la fecha de la próxima jornada, puedes ponerte en contacto con nosotros a través de WhatsApp: 313 8310822. La dirección del Centro Intégrate en el barrio Montecristo es Cl. 52 #55-75, Norte. Centro Historico de Barranquilla . Estos evento y ferias de atención esperan brindar apoyo integral a la comunidad migrante y de acogida.

La cifra: Barranquilla es la quinta ciudad del país con mayor número de población refugiada y migrante, pese a no ser fronteriza, y en estos momentos acoge a cerca de 150.000 personas provenientes de Venezuela, según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).