Javier Milei: “El dictador Maduro ha cometido un fraude. Han despertado a los leones venezolanos”

El reciente domingo 28 de julio del 2024 en Venezuela se llevaron a cabo las elecciones presidenciales que designaron el futuro del país por los próximos 6 años. De acuerdo con el pronunciamiento oficial del CNE, las votaciones dejaron a Nicolás Maduro como el presidente de la nación. Algo que para muchos es considerado todo un fraude por la demora en los resultados y los porcentajes compartidos.

PUBLICIDAD

Una vez Nicolás Maduro conoció los resultados oficiales, subió a la tarima para dar su discurso oficial. Durante este tocó varios puntos: Partió explicando que la demora en los resultados fue por un hackeo que pretendía impedir que se conocieran los resultados, luego se fue de frente contra el presidente argentino Milei a quien calificó como cobarde y feo. Y, posteriormente habló sobre la situación actual de Venezuela siendo enfático en que la población venezolana votó por la paz.

“Este es un triunfo de la esperanza, de la verdad, del camino señalado por nuestro comandante Hugo Chávez para construir una sociedad alternativa al capitalismo salvaje. Nuestro socialismo del siglo XXI, con la carga definitiva del independentismo bolivariano y la carga espiritual de nuestro señor Jesucristo. Somos el pueblo de Cristo”, agregó el mandatario.

En ese mismo sentido se fue aún más de frente y dijo: “Desde Caracas digo: no al nazi fascista de Milei. Tiene cara de monstruo, además. Es feo, estúpido. No me aguantas un round, bicho cobarde. Eres un tronco de fascista”.

Ante las declaraciones, el presidente de derecha de Argentina Javier Milei también se refirió al tema a través de sus redes sociales y en un breve video, manifestó que “el dictador Maduro ha cometido un fraude. Han despertado a los leones venezolanos y tarde o temprano se va a terminar el socialismo, se va a terminar ese modelo empobrecedor”.

Cabe destacar que no es la primera vez que el presidente venezolano lanza pullas a Milei, quien también ha dejado claro que no está para nada de acuerdo con Maduro y la forma en la que se gobierna en Venezuela.