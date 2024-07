Maduro logró lo que nadie más pudo: puso de acuerdo a Juan Manuel Santos y Álvaro Uribe sobre el fraude electoral

El exmandatario de Colombia y Nobel de Paz, Juan Manuel Santos, ha expresado serias dudas sobre la legitimidad de las elecciones recientes en Venezuela, donde Nicolás Maduro fue declarado ganador para un tercer mandato. A través de sus redes sociales, Santos manifestó su preocupación al afirmar que “los resultados en Venezuela no son creíbles” y enfatizó la necesidad de un escrutinio externo.

PUBLICIDAD

“Los resultados en Venezuela no son creíbles hasta que sean avalados por observadores y analistas no comprometidos con el régimen” de Maduro, declaró Santos, haciendo un llamado a la comunidad internacional para que se mantenga vigilante. Según él, el reconocimiento de los resultados debe estar condicionado a una verificación independiente que garantice la “total transparencia” en el proceso electoral. “No se pueden reconocer hasta que no haya total transparencia y sean avalados por observadores y analistas no comprometidos con el régimen. El mundo democrático debe manifestarse para defender la democracia”, agregó.

Uribe pide la salida de Maduro

En un tono más contundente, el expresidente Álvaro Uribe señaló que “el único camino es exigir la salida de la dictadura” de Maduro. Uribe, conocido por su postura crítica hacia el régimen chavista, ha sido un ferviente defensor de acciones más firmes para restaurar la democracia en Venezuela.

Exmandatarios colombianos rechazan resultados en las elecciones de Venezuela

Las críticas de Santos no fueron las únicas provenientes de líderes colombianos. Otros expresidentes, como Andrés Pastrana e Iván Duque, también han rechazado los resultados presentados por el Consejo Nacional Electoral de Venezuela (CNE). Pastrana, por su parte, expresó que en Venezuela no se trató de un simple fraude electoral, sino de un “golpe de Estado” al ignorar la verdadera voluntad del pueblo.

Iván Duque fue más allá, acusando a Maduro de perpetuar su poder de manera ilegítima. “El robo se ha consumado: el tirano Nicolás Maduro ha cometido fraude electoral para perpetuarse en el poder, ignorando el masivo apoyo del pueblo venezolano a la heroica resistencia democrática liderada por María Corina Machado y Edmundo González”, manifestó Duque, subrayando la necesidad de reconocer el apoyo popular hacia los líderes de la oposición.