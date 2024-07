Tras cierre de urnas en Venezuela, denuncian problemas para votar y supuesta presencia del Eln

Independientemente del resultado que se presente en las elecciones presidenciales de Venezuela este domingo 28 de julio, esta será una jornada histórica para el país vecino. No se trata de unos comicios comunes y corrientes, pues la oposición tomó la decisión de unirse bajo la batuta de un solo candidato, Edmundo González, y el actual presidente Nicolás Maduro tiene en frente un gran reto para garantizar la continuidad de su mandato, que ya completa 11 años.

PUBLICIDAD

El camino de los movimientos políticos de oposición, sin embargo, no ha sido nada fácil. De hecho, la candidata que había resultado victoriosa en las elecciones primarias, María Corina Machado, fue inhabilitada por la Contraloría de su país, lo cual fue duramente cuestionado a nivel internacional.

Su reemplazo fue otra mujer, Corina Yoris. Pero su candidatura no pudo ser inscrita. Como fracasó el plan B, la oposición tuvo que usar un plan C: el exdiplomático Edmundo González fue el escogido y su candidatura recibió la bendición de los opositores. La cara de él fue la que apareció en estos comicios.

Ahora bien, la jornada de este 28 de julio demostró que los obstáculos que debía atravesar la oposición no terminaron en la campaña electoral.

Hace unas horas se conocieron varios señalamientos que hizo Delsa Solórzano, presidenta del partido opositor Encuentro Ciudadano y principal testigo de la Plataforma Unitaria Democrática de Venezuela ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) de ese país.

“No se nos ha dejado ingresar a los testigos del Comando con Vzla al CNE. A mí se me comunicó que no puedo tener acceso al CNE y que estoy invitada a ver la rueda de prensa”, indicó Solórzarno.

Así mismo, indicó que seguirá insistiendo para que le permitan acudir al CNE, pues señaló que es un derecho de los actores políticos en disputa. Eso sí, han hecho la invitación de que los testigos electorales estén presentes para que se haga el conteo voto a voto.

PUBLICIDAD

Desórdenes y denuncias de la supuesta presencia del Eln

En algunas zonas de Venezuela se han presentado denuncias graves de supuestas irregularidades. En el estado de Portuguesa, por ejemplo, se presentaron problemas de orden público. Ante las dificultades para votar, algunos ciudadanos tomaron la decisión de derribar unas vallas que se encontraban en el lugar.

Hechos similares se presentaron en otras partes del país. Los ciudadanos reportaron estas situaciones en las redes sociales. “No me dejaron votar en Valencia, estado Carabobo (colegio Colomine) porque el teniente no me dejó pasar en shorts. Le solicité que me enseñara la normativa (NO EXISTE) y al no tener una explicacion para darme me cerró la puerta. Mi pareja votó en shorts en otro centro sin problemas”, contó a través de su cuenta en X una locutora que se identifica como Krysthal Royer en redes.

Vale decir que el CNE indicó explícitamente que no había ningún tipo de código de vestimenta para que los ciudadanos pudieran ejercer su derecho al voto.

Entre tanto, el diario venezolano El Nacional recogió una denuncia de una supuesta injerencia de la guerrilla colombiana del Eln en el proceso electoral del país vecino. Según indicaron, sobre las 6:30 de la mañana en el municipio de Elorza, en el estado de Apure, algunas personas indicaron que hombres que se identificaron como miembros del Eln les impidieron ir a las vías que los llevarían al centro de votación.