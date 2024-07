Periodista fue asesinado en la localidad de Usme en Bogotá; delincuentes huyeron en motocicleta

La inseguridad no da tregua en la capital colombiana y un nuevo hecho delictivo deja a una familia destrozada, luego de que dos malhechores acabaran con la vida de un periodista en la localidad de Usme, acto que quedó captado en cámaras de seguridad y que ha causado gran indignación en la comunidad.

Como John Galvis de 29 años, fue identificado el hombre que perdió la vida luego de que recibiera una puñalada en su pecho tras oponerse al hurto de sus pertenencias, suceso que tuco lugar en una esquina del barrio Cortijo en la noche del pasado miércoles 17 de julio; mismo día en el que un comerciante y su pareja fueron apuñalados en su propio establecimiento, hecho que dejó una víctima mortal.

A pesar de que varios vecinos intentaron ayudar a Galvis y dar captura del asesino, sus acciones no se concretaron, ya que los implicados huyeron en una motocicleta; a lo que se suma que el cuerpo del comunicador, que hacía parte de la Gobernación de Cundinamarca, no respondió a la intervención quirúrgica a la que fue sometido en el Hospital de Meissen, partiendo de este mundo terrenal a causa de un paro cardiorrespiratorio.

Días después de lo sucedido, el hermano de Galvis, Aldemar, aprovechó las cámaras del canal City Tv, para pedirle a las autoridades celeridad en el caso de su hermano y pedirle que su nombre no se quede solo plasmado en los registros: “Aquí vale más una maleta con una coca de un almuerzo que una vida de una persona que tenía todo por delante, que estaba terminando una especialización. (...) Espero que la persona que mató a mi hermano pague y que la justicia lo haga pagar, esto no puede ser un caso más, mi hermano no puede ser una cifra más, un número más en un informe maquillado, es una vida; mi mamá se quedó sola”, expresó.