Indignación: angustiante video muestra cómo apuñalan a pareja de comerciantes por robarlos en su tienda

Un video de un robo que ocurrió en el sur de Bogotá ha despertado inquietud e indignación entre los ciudadanos. La imágenes muestran a una mujer y un hombre que se encuentran en un establecimiento comercial.

Mientras el hombre está de pie, la mujer se encuentra sentada en una silla. Escuchan una canción y se hablan cariñosamente. Ella pone la cabeza en el pecho de él y luego él le da un abrazo. Como en una auténtica película de terror, los rostros de ambos pasan de la alegría a la angustia solo en un par de segundos cuando advierten la presencia de una persona que en ese momento no se ve en el encuadre de la cámara de seguridad.

De repente, sin que se vea bien por qué, él sufre un duro golpe que lo empuja hacia una de las neveras del negocio. Luego, el hombre desaparece del encuadre. La mujer solo atina a decirle al hombre que irrumpió en su negocio “tranquilo, tranquilo”. Pero eso no evita que el delincuente, que tiene una gorra roja y una chaqueta negra, se abalance sobre ella.

La mujer grita y le pide que no le haga daño. “No me haga nada”, dice. Sin embargo, al hombre no le importa y con un cuchillo empieza a apuñalarla con sevicia. Después de herirla gravemente, simplemente se va.

El hombre murió y la mujer quedó gravemente herida

Lo más dramático es que la mujer se queda sentada en una esquina del negocio y aunque sigue consciente, en las imágenes se observa que tiene dificultades para respirar.

De acuerdo con la información compartida por el periodista Jeisson Vera, del medio Noticias RCN, estos hechos se habrían presentado en medio de un robo. La cámara des seguridad permite ver que se presentó en la mañana del pasado miércoles 17 de julio. El hombre víctima del delincuente falleció, mientras que la mujer se encuentra en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).