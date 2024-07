Gustavo Petro llegó tarde al desfile del 20 de julio y Hernán Orjuela se lo reprochó desde Miami

La frase “Fuera Petro”, volvió a escucharse en las calles y a masificarse en las redes, luego de que el inicio del tradicional desfile del 20 de julio, iniciara sin la presencia del primer mandatario de los colombianos, quien llegó dos horas tarde a la cita que tenía en la Avenida Boyacá en Bogotá, luego de que el mismo diera la indicación de cambiar el recorrido que durante años se venía realizando en la Calle 68. Tras este suceso son muchas las figuras que se han manifestado al respecto, dentro de ellos el expresentador de ‘Sábados Felices’, Hernán Orjuela, hombre que le mandó un mensaje contundente al presidente desde los Estados Unidos.

En el inicio de esta fiesta patria, Orjuela decidió mandar un saludo desde la distancia a los colombianos, ya que recordemos que desde hace años está radicado en Miami, debido a la falta de oportunidades laborales en su tierra. “Desde lejos, pero amando siempre la tierra hermosa donde nací. Feliz día de la independencia”, expresó el hombre de 66 años, mediante una publicación en su cuenta de ‘X’, donde acumula 229.000 seguidores.

Pero su euforia se transformó en indignación luego de conocer que Gustavo Petro no cumplió a cabalidad con el itinerario que se tenía planeado, haciendo esperar a miles de personas que estaban copando de lado a lado esta artería vial de la capital colombiana desde las 7:00 a.m: “¿Por qué el presidente de Colombia no está presente en los actos conmemorativos de la independencia de Colombia? ¿Cuál es la excusa o inconveniente de fuerza mayor?”, enfatizó Orjuela.

Al sentir de Hernán se sumaron varias figuras de opinión del país, como la periodista Vanesa De La Torre, que expresó, “Dos horas tarde llegó el presidente a los homenajes del 20 de julio. Sol y cansancio”; además de su colega Daniel Samper Ospina, con las palabras, “Llegó dos horas tarde al evento y, lo más grave de todo, dejó el arpa”.